Eduardo Feinmann explotó al aire contra Jonathan Viale: "Desesperados por el rating que van al psicólogo"

Lo que desde el año pasado y hasta mediados de este fue un "éxito", la caída del pase entre Eduardo Feinmann y Jonathan Viale, sigue dejando tela para cortar.

El segmento que compartían los conductores en LN+ dejó de hacerse -como ya se contó- por varios factores. Egos, celos, peleas de rating e intereses políticos también.

Los primeros chispazos sucedieron en que la franja que conduce el hijo de Mauro (Viale) de 20 a 21 lideraba el rating. Pero justamente gran parte de esa hora la compartía con Feinmann en la pantalla. Y en los números los laureles se los llevaba Viale. Dicen que Edu no toleró más eso y se hartó. Liderar la audiencia tiene sus beneficios, sobre todo económicos. El segundo de publicidad cotiza de otra manera y el caché de salario lógicamente que también.

En la tarde de este miércoles, mientras Feinmann compartía el otro pase (de las 18 hs) con Pablo Rossi, aprovechó y sin mencionarlo lanzó con munición gruesa a Jonathan Viale.

"¿Te puedo compartir algo a vos que tenés siempre muy buena información?", le dijo Rossi a Feinmann. "Hay otros periodistas de este canal que tienen mejor información que yo", fue la picante respuesta de Eduardo.

Y arrancó: "Yo ni siquiera tengo el rating en el celular ni en la computadora, no soy como aquellos desesperados por el rating que van al psicólogo. Hay gente que va al psicólogo por el rating ¿vos podés creer?. En serio, va y le dice al psicólogo: 'Medí un punto menos', es muy impresionante, pero es para otra charla", agregó Feinmann.

"No me des manija, no me des manija", agregó al final mientras de fondo se oía a una voz femenina decir: "Parecemos Juntos por el Cambio".

Horas después de que Feinmann se manifieste así al aire, en la cuenta de Twitter de LAM (el programa de Ángel De Brito) se refirieron al tema y fueron tajantes: "Es el o yo".