Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotizan este jueves 7 de diciembre de 2023

En el último día de la administración de Alberto Fernández, el dólar blue iniciará este jueves 7 de diciembre la rueda en $ 955, lo que implica un alza de 1.274% con relación a los $ 69,50 que valía la divisa al momento de asumir el cargo el 10 de diciembre de 2019.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, secundado por Cristina Fernández de Kirchner, el aumento del tipo de cambio en la plaza informal fue una constante, incluso con la aplicación de cepos y distintos mecanismos represivos sobre los diferentes mercados.

Durante las últimas semanas y en medio de la campaña electoral, el gobierno lanzó una serie de operativos en la city porteña, pero que tampoco pudieron quebrar la inercia y dejaron la cotización informal al borde de los $ 1.000.

Otros indicadores del mercado

En tanto, en las operaciones en la Bolsa de Comercio la situación fue similar. El dólar MEP iniciará las cotizaciones del día en $ 936,93, mientras que el Contado con Liquidación lo hará en $ 937,20.

El recorrido resultó similar al blue durante los cuatro años de administración del Frente de Todos dado que en diciembre del ’19 sus cotizaciones eran de $ 72 y $ 74, respectivamente.

El dólar oficial vale $ 381,81, contra los $ 136 que cotizaba en el inicio del gobierno que el domingo acaba su mandato.

Por su parte, el dólar mayorista operará por última vez durante este período a $ 363,70 y los operadores aguardan que desde la próxima semana cambien las reglas de juego para el comercio exterior, incluyendo un ajuste en este valor.

Las compras realizadas vía tarjetas de crédito o débito se pagarán a un valor de $ 972,34, la cotización más alta de todas los diferentes tipos de cambio aún vigentes.

En tanto, las reservas brutas del Banco Central inician este día en U$S 21.168 millones, con lo cual según el resultado de la operación en el mercado de cambios podrían terminar por debajo de los U$S 20.000 millones. Según analistas, las netas serían negativas en el orden de los U$S 12.000 millones.

Al asumir, la presidencia de la Nación, Fernández tenía reservas por U$S 43,784 millones.