Sin escalas: desde Coronel Pringles a la NASA

Se llama Damián Schamberger, estudió Astrofísica, tiene 27 años y se presentó con un proyecto solicitado en concurso por la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio Estadounidense).

En una entrevista realizada por Quique Laborde para Diario El Orden, sobre tan importante reconocimiento alcanzado, Damián, con la sencillez que lo caracteriza, explicó:

“Para la NASA, siempre le hago un proyecto nuevo y lo mando a través de una solicitud. No trabajo en la NASA, porque para ello, tenés que ser residente en Estados Unidos, tenés que estar allá. Pero podés colaborar. Hay un montón de proyectos abiertos, no solo de la NASA, sino también de SpaceX, en Europa, de gente independiente y si mandas una solicitud y te aceptan, mandas tu proyecto. Ellos, por mail te explican todo lo que tenés que hacer”.

Y agregó: “ Arranqué este año con el proyecto Artemis que es un Propulsor que llevó la nave de la NASA, a la Luna. Fueron seis intentos que realizaron, que se fueron cancelando todo por pérdida de combustible y eso se cancela enseguida porque son muchos litros de combustible y resulta muy oneroso y si se rompe, son muchos años de trabajo que se pierden”.

Anta la pregunta donde había estudiado, Damián puntualizó: “ Hice una asignatura de Física de Partículas, con Horacio Maldacena, que es argentino, que trabaja en una universidad de Inglaterra”.

“El está en la ESA y uno de mis profesores, Javier Santos Laya, que tenía la candidatura de astronauta para la Agencia Espacial de Europa, me comentó que había proyectos abiertos en los que puede trabajar todo el público, porque la NASA, es una institución del gobierno abierta a todo el público y cualquier persona puede acceder”.

Damían apuntó además: “Me involucré con el proyecto de Velocidad Delta, fuerza de propulsión, energía y demás. Normalmente, lo que hacen, es mandarte todas las ecuaciones, las fórmulas para que las mires y las corrijas y cuando está el consenso que están bien, lo ponen para el proyecto final”.

“Se hace una tarea específica, y te pagan por ello. No te pagan como a un empleado que está viviendo en Estados Unidos, pero tenés un beneficio económico por el tiempo que invertís en eso y son varios meses”.

Con respecto a la nave espacial enviada por la NASA, contó: “El Orión ya salió y volvió con éxito. Fue la primer misión de las seis que existen, y ya mandé la solicitud para la segunda misión que es con SPACE X, la empresa de Elon Musk, para la misión a Marte.

En esta nueva nave Orión que se mandó, fueron los nuevos trajes que van a llevar los astronautas y un montón se sensores para probarlos”.

“En la segunda misión, es un alunizaje no tripulado, en la tercera es nuevamente a la Luna, con gente y con los nuevos trajes y después SPACE X, prepara la nave de ellos para ir a Marte. Todo en colaboración con las Agencias Espaciales, menos la de China y Rusia”.

En otro momento, señaló: “Esto me llevó mucho tiempo. Se duerme poco, porque el horario estadounidense, es a la madrugada, y descanso poco, porque hay que hacer todo con mucho cuidado, porque son fórmulas muy largas y un error que realice, para encontrarlo te lleva mucho tiempo”.

“Pero más que nade, lo hago porque me gusta y por amor al arte. Porque acá tengo mi trabajo, estoy bien económicamente. Trabajo con mi padre en la panadería (“La Francesa”) y en la carnicería cuando me precisan”.

Consultado sobre dónde había realizado sus estudios, manifestó: “En la universidad de Bariloche, a distancia. Después el doctorado no lo pude hacer porque era en Alemania y en ese momento no me daba económicamente y estábamos en plena pandemia”.

“Es bueno, porque se abren muchas puertas. Para la segunda misión, califiqué enseguida, al estar en la primera y la NASA me dio un diploma y artículos como remeras, gorras y lo mandan enseguida”.

“Mi especialidad es la astrofísica, con la extensión en Agujeros Negros. Tengo muchos cursos en Energía Nuclear, en Mecánica Cuántica, además de Física en Partículas”.

Con respecto a la relación con el organismo estadounidense, señaló: “ Si bien me trataron bien, son muy cerrados”.

“Acá en Argentina, es una carrera que no recomendaría, porque no hay proyectos muy grandes para trabajar y vivir de eso”, finalizó Damián, contento por todo lo logrado, que agradece, pero no dejaría su trabajo actual junto a su padre, para irse a Estados Unidos. Toma lo que hace por el amor que siente por la astrofísica, y cuyos trabajos han sido reconocidos por la NASA. El, en tanto, sigue en junto a la empresa, junto a su familia y es feliz.



Fuente: Diario El Orden de Pringles