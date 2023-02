Es platense el pasajero que intentó salvar a su hijito en el accidente de Brasil: murieron el nene y su mujer

No cede el dolor por la muerte de 5 turistas argentinos tras desbarrancar un micro en una ruta de Brasil. Una de las víctimas es Franco Tomás Sánchez, un joven de 21 años oriundo de Magdalena y que estudiaba derecho en la UNLP. Pero ahora trascendió que un platense iba a bordo del colectivo junto a su familia y vivió un dramático y terrible momento.

Se trata de Jesse Adriel Pinchevsky, quien se salvó de milagro en el siniestro pero que era familiar de dos de las víctimas fatales. Su hijo David, de tan sólo 3 años, y su mujer Carina Martínez, de 42, murieron esa madrugada en la ruta BR-277 a la altura del kilómetro 232, cerca del municipio de Fernandes Pinheiro.

LEA TAMBIÉN Mensajes llenos de dolor por la muerte en Brasil del joven de Magdalena que estudiaba en la UNLP

La familia la completan un adolescente de 17 años y una niña de 11, quienes también iban a bordo del rodado. Todos volvían de sus vacaciones. Cuando ocurrió el accidente, trascendió que el padre intentó salvar a su hijo menor realizando maniobras de RCP pero no fue posible pese a los esfuerzos ya que por las heridas sufridas el nene perdió la vida.

Josefina Pinchevski, hermana de Adriel, escribió en su cuenta de Facebook: "No encuentro consuelo para tanto dolor, se me fue mi bebé, mi sobrino más chiquito y mi cuñada la más buena. Cómo hacer, cómo seguir, porque, porque ustedes. Dios mío cómo decirle a Simón, cómo explicarle que su primito no está más, solo nos queda ser fuertes por mi hermano y por mis sobrinos. Siempre en mi corazón y que se haga justicia!!!".

Mientras que otro hermana, Florencia, relató en las redes sociales parte de ese momento que le tocó vivir a su familiar e realizó un duro descargo. "A este terrible desenlace, se siente una gran impotencia", contó la mujer. Luego hizo un fuerte descargo: "Cuántos piensan pasar unas hermosas vacaciones y los devuelven en un cajón, estos empresarios del turismo, dejan familias destrozadas y solo porque su corrupto y avaro corazón no les permite hacer las cosas bien. Piensan nada más en cómo ganar dinero y ponen en riesgo a miles de personas cada temporada".

En ese sentido sostuvo que "es una cadena de irresponsabilidades, de choferes imprudentes y empresarios del turismo inescrupulosos y avaros. Siempre son los mismos inocentes quienes sufren las consecuencias". Luego, la hermana del platense que sobrevivió al tremendo accidente ocurrido en Brasil agregó que "un chofer cansado que se durmió porque no tenía relevo y no sabe cuántas horas pasó sin descanso. Llevó siete personas que solo querían disfrutar en familia, a este tremendo y doloroso desenlace".

LEA TAMBIÉN Quién era el joven estudiante de la UNLP que murió en el vuelco de un micro en Brasil

Adriel es platense pero actualmente reside en Puerto Iguazú, donde formó su familia junto a Carina, con quien tuvo 3 hijos.

Por otro lado, Nansol Martínez, hermana de Carina, ayer en su cuenta de Facebook escribía: "Necesitamos por favor que nos ayuden compartan y viralicen este mensaje para que puedan liberar los cuerpos de mi hermana Carina Martínez y mi sobrino de 3 añitos David Pinchevski que se encuentran aún en el país vecino. Por favor. Que INJUSTICIA. 48 horas de agonía e incógnita de no saber ABSOLUTAMENTE nada. Necesitamos que lleguen a los medios y a las autoridades correspondientes".

Más tarde, según informaron desde la Embajada Argentina en Brasil, "los familiares de Carina y David (madre e hijo) ya realizaron el certificado de defunción y la cochería retiró los cuerpos del Instituto de Medicina Legal de Brasil (IML)". Se detalló que los cuerpos serán trasladados a Puerto Iguazú.