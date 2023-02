Un auto gris, la pista detrás de la desaparición de Florencia Romero en La PLata

Crece la desesperación por la desaparición de Florencia Aylén Romero, una joven de 25 años que se encontraba internada desde el año 2019 en una clínica privada neuropsiquiátrica, ubicada en calle 6 entre 34 y 35, y que, según denunciaron, no se sabe nada de ella desde el viernes 17 de febrero. Por el caso, su familia apunta justamente a ese centro médico.

Según supo eldia.com, los investigadores están detrás de una pista que puede ser clave. Es que vieron un auto gris que podría estar relacionado con la joven, por lo que creen que sería el vehículo en que la vieron por última vez.

En ese sentido familiares explicaron que "la cámara que mostraría a Florencia en el momento en que desaparece casualmente no funciona". Además, según el testimonio de los empleados donde de la clínica, la joven "no se quería ir". Es por eso que crece el misterio sobre qué fue lo que sucedió.

Lo cierto es que se viven horas terribles en el entorno de la joven por no saber nada y, además, porque padece de una patología psiquiátrica y necesita su medicación. Tal como informó EL DIA, Luciana, mamá de la muchacha que desapareció, expresó: “Desde la clínica me dijeron que no la encontraron en su habitación. Después de casi 4 años de estar ahí, la misma dueña y la directora no pueden entender como desapareció”. En esta misma línea, agregó que su hija “es la primera vez en 4 años” que no se encuentra en el lugar.

“Lo más raro de todo esto es que la clínica me aseguró que hizo la denuncia, pero cuando fui a la comisaría segunda a radicar su desaparición, me aseguraron que no recibieron ninguna denuncia de su paradero”, sumó a su declaración.

Cabe mencionar que de acuerdo al relato de la progenitora, Florencia Romero desapareció el día 17 de febrero entre las 00 y 01:00 de la madrugada. “Ella se encontraba internada en la clínica desde el 10 de mayo del 2019 por su patología psiquiátrica. No tiene amigos y su única familia es su mamá y hermanos”, afirmó a este diario compungida.

Para ayudar con la búsqueda de la joven, su familia la describió como una persona de tez blanca, ojos verdes, pelo rubio y con una altura de 1.55 metros. “Nadie nos puede explicar cómo es que no la encuentran y cómo desapareció de su habitación”, declararon.

En este contexto, desde su entorno brindaron un teléfono de contacto para quienes deseen brindar algún dato sobre el paradero de la joven: 1153794747 o al 911.

Graves denuncias

Tal como publicó este diario, a raíz de la desaparición de Romero, ex pacientes de la clínica privada neuropsiquiátrica, denunciaron “malos tratos” y “sobredosis de medicación” que tuvieron durante su estadía. “No es la única persona que desaparece en esa clínica. Mi hermano se escapo el 4 de febrero y encima lo internaron sin hacerle estudios y fue medicado sin hacerle una historia clínica”, aseguró una mujer.

Tras la desaparición, ex pacientes y allegados de la chica apuntaron contra el nosocomio En tanto Ana María, una ex paciente, dijo: “En 2021 terminé internada por sobredosis de medicación que me dieron”. Por su parte otros testigos coincidieron que “los directivos suelen dar cantidad excesiva de medicamentos” y “los manejos nunca son los mejores”.

Tras las graves acusaciones, este diario intentó contactarse con las autoridades de la clínica, pero al ser consultados, no quisieron brindar declaraciones.