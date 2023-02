Filtran la razón por la que la policía no le cree a la polaca que dice ser Madeleine McCann

Hace más de 15 años que no se sabe nada de Madeleine McCann, la nena que desapareció del hotel cuando se encontraba de vacaciones junto a su familia en Portugal. Lo cierto es que el caso arroja permanentemente datos que, pese al paso del tiempo, mantiene expectante al mundo.

En las últimas horas se sumó un nuevo capítulo luego que Julia Wendel, una joven polaca de 21 años, dijo que podría ser la niña que permanece desaparecida desde 2007. Pese a ello. la Scotland Yard dice tener razones para no creer en este testimonio.

Cabe recordar que por medio de las redes sociales, Julia reveló que duda de su identidad y, por diferentes coincidencias, aseguró ser Madeleine McCann. De esta forma, y con sus dudas a cuestas, pide conocer a Kate y Gerry (padres de la pequeña desaparecida) y someterse a un test de ADN.

Lo cierto es que las redes sociales se hicieron eco de sus dichos y se pueden ver decenas de publicaciones en donde la mujer polaca se compara con la menor. Es ella misma la que muestra sus rasgos físicos y los de la niña, como con los de sus padres. La forma de los ojos y la sonrisa de Madeleine, así como demás rasgos faciales de los progenitores de la menor, fueron publicados y comparados por esta mujer que está en boca de todos. Y que incluso varios internautas le creen.

Pero la Policía Metropolitana de Londres, más conocida como Scotland Yard, no cree en la versión de la joven polaca que dice ser Madeleine McCann, en medio de un fuerte revuelo que se generó a partir de esta revelación. Y ahora se filtró que los investigadores tienen motivos para no creer en el testimonio de esta chica y por ello, no realizar ningún análisis de muestras de ADN.

La versión de los policías británicos, la cual fue filtrada y dada a conocer por el programa “Ya es mediodía” de Telecinco de España, señala que la pequeña Madie murió el mismo día de su desaparición, y que actualmente tendría 19 años en caso de seguir viva. Por lo que no coincidiría con la edad de Wendel. Es así que destierra la versión.