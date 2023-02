No va mas: tras la derrota con Boca, Alexander Medina dejó de ser el técnico de Vélez

El técnico Alexander Medina dejó este sábado su cargo al frente del plantel de Vélez Sarsfield tras la derrota 1-2 ante Boca Juniors, en el marco de la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).



El entrenador uruguayo, de 44 años, se retiró del estadio José Amalfitani sin brindar declaraciones y suspendió la habitual conferencia en el contexto de un clima efervescente que envolvió al hall central y a la zona de acceso a los vestuarios en el escenario de Liniers.



Varios minutos después de finalizado el cotejo, el director deportivo del club, Christian Bassedas, informó de la salida del ex DT de Talleres de Córdoba.



“Hace un rato decidimos interrumpir el ciclo de (Alexander) Medina. Nos provoca un dolor profundo esta medida porque sabemos de la calidad de persona y del trabajo del entrenador. No hay mucho más que hablar por el día de hoy. Desde mañana empezaremos la búsqueda del reemplazante”, sostuvo el ex jugador de la entidad velezana.



Los jugadores del ‘Fortín’ adoptaron similar comportamiento al de su DT y tampoco dialogaron con el periodismo, una vez concluido el cotejo.



Apenas el árbitro Yael Falcón Pérez pitó el final, los simpatizantes de la platea Norte enfocaron sus miradas hacia el palco presidencial que ocupaba Sergio Rapisarda, a quien le dispensaron innumerables cantidades de epítetos e insultos. Acto seguido, desde casi todos los sectores de la cancha arreciaron las recriminaciones hacia la figura del DT y la Comisión Directiva del club.



'Cacique' Medina concluye su ciclo al frente de Vélez con un discreto palmarés que coleccionó 7 triunfos, 12 empates y 13 derrotas.



La dirigencia del club apuntará los cañones para intentar seducir a un ídolo como Ricardo Gareca, de probada capacidad y con pergaminos suficientes como los títulos logrados en los torneos Clausura 2009 y 2011; Inicial 2012 y Supercopa 2012-2013. Sin embargo, el oriundo de Tapiales, de 65 años, continúa negociando con la Federación Ecuatoriana de fútbol (FEF) con la intención de hacerse cargo del seleccionado de ese país sudamericano, que se quedó sin DT tras la Copa del Mundo Qatar 2022.

Palabras de Christian Bassedas, en conferencia de prensa.https://t.co/sSKs0lO185



"Simplemente quería informarles para ser claros como Institución, que decidimos de común acuerdo interrumpir el contrato de Alexander Medina cómo técnico de Vélez”. --> pic.twitter.com/7SKYrbhifd — Vélez Sarsfield (@Velez) February 26, 2023