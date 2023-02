VIDEO. Una artista, un colibrí herido y una historia de lucha por la supervivencia

La historia de la relación inusual entre una mujer y un ave “sagrada” herida, fue retratada casi con la periodicidad de un diario a través de su Instagram y fue material vivo para convertir la experiencia en arte.

“Anoche mis sobrinas me trajeron un colibrí herido.

No sabemos cuántas horas estuvo tirado entre las hojas hasta que lo encontraron

Los colibríes se alimentan cada quince minutos y si no, mueren deshidratados.

Se alimentan de día y cuando llega la noche entran en torpor para sobrevivir, bajan sus pulsaciones para gastar el mínimo de energía y así sobrevivir hasta el día siguiente, cuando llegó a casa ya estaba dormido.

En ese momento, luego de evaluar las posibilidades, podría haber dicho que no había demasiada esperanza de que esté vivo cuando salga el sol, diría que si no se alimentó durante el día, sería probable que muera durmiendo, diría que que un colibrí tan pequeño y asustado en una caja, lejos de su lugar en el mundo, no tendría fuerzas de luchar por su vida.

Diría todo esto si solo creyera lo que dice la mayoría de la gente "que sabe".

Pero yo creo que en la vida, todo es un milagro”.

Quién relata lo sucedido es Cintia, “Cinwololo” en Instagram.

Nació en Berazategui y actualmente vive en Hudson. Es Profesora Superior de Artes Visuales y participó en varias muestras de artísticas con sus pinturas; fue docente e ilustró libros de diversos autores y otros propios.

El colibrí es “Milagritos” como decidieron bautizarlo para nombrarlo mientras estuviera en su jardín. La historia de esta relación inusual fue retratada casi con la periodicidad de un diario a través de Instagram. Fueron tres meses de dedicar tiempo, energía y amor. De aprender, de buscar, equivocarse y volver a empezar, pero sobre todo de una relación que generó, con la fuerza que suele tener el amor, una introspección que se plasmo en letras, dibujos, música.

Un poco aves, un poco dioses, los colibríes fueron venerados y retratados desde la época prehispánica.

Culturas milenarias que habitaban las tierras desde tiempos anteriores a la llegada de los españoles a América veían en estas aves un símbolo de pureza y fuerza; así, los aztecas portaban talismanes con partes o forma de colibríes para que, en relación con ciertas cualidades de estas aves, representaran la energía, la fuerza, la habilidad del uso de armas, la disposición para la guerra e incluso creían que los guerreros muertos reencarnaban en colibríes.

En relación a los Mayas, se dice, aún hoy, que si ves un colibrí nunca tenés que tratar de atraparlo, debes alégrate y déjalo seguir su camino.

Era un ave tan sagrada que los seres humanos que intentaban atraparla, recibían el castigo de los dioses y persiste la idea de que ver una es sinónimo de que alguien te está enviando sus mejores deseos y sentimientos.



Solo por citar ejemplos, en la representación artística de los pueblos de Perú, aparecen unos recipientes de madera de los que algunos están decorados con figuras de mujeres incas acompañadas con colibríes. Las famosas líneas de Nazca, en el sur de ese país, representan muchos animales y figuras, entre las que destaca la de un colibrí.

Quizás podamos intentar comprender esta relación entre humano y ave como un hecho maravilloso que se contrapone al bombardeo constante de problemas, situaciones violentas, carentes de toda dulzura y cariño, porque como en la vida abundaron las rosas con espinas.

En este sentido, Cinthia contó: “Me comuniqué con cuatro veterinarios de exóticos y especialistas en aves pero ninguno quiso atender a un colibrí ya que estaba fuera de sus conocimientos (esas fueron sus respuestas).

"Afortunadamente hablé con Jardín de los picaflores (un proyecto de conservación de la flora y fauna de la Selva Atlántica @mainumbybirdinglodge) que con todo su amor y paciencia incondicional me guío en su alimentación para que no le falte nada, ya que no solo se alimentan de néctar sino también de insectos.

También me guiaron en el vendaje de las alas, (no sé puede vendar de un solo lado ni entablillar el ala de un colibrí ya que no soportaría el peso del mismo vendaje), fue inmovilizado 15 días, las expectativas de que vuelva a volar eran bajas pero aún así siempre se espera lo mejor. Luego de quitar el vendaje se hizo la rehabilitación y pasados los cuatro días supimos que no volvería a volar”.

Esas letras de alma desnuda traducidas en texto, siguieron sumándose y convirtiéndose en un bosquejo de lo que quizás sea a futuro un fragmento de "Diario de un colibrí herido".

Científicamente, el colibrí es Colibrí es un género de aves apodiformes pertenecientes a la subfamilia de los troquilinos. Con alrededor de 361 especies y 113 géneros, se encuentran desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pero la gran mayoría de las especies se encuentran en los trópicos alrededor del ecuador.

Estos ejemplares de 12 cm de longitud y 5 gramos de peso, vuelan de 50 km/h hasta 95 km/h y se destacan entre los seres polinizadores; poseen una aguda visión, unas plumas tornasol en el cuello, unos pies cortos, pico largo y delgado, una lengua tubular que enrolla en la cabeza, la cual es más larga que el pico y con la que chupa el néctar de las flores.

El periodo de vida es de 4 años, pero se han registrado ejemplares que han llegado hasta los doce años de vida, emiten un zumbido con sus alas, las cuales pueden batir hasta 80 veces por segundo; el papel ecológico es fundamental para la conservación de flora, ya que cuando estas aves liberan el polen de las coloras, lo suelen recoger con la cabeza para llevarlo hacía otras flores y así empezar a polinizar al mismo tiempo que se alimentan.

Entre sus especificidades son la única especie de ave que pueden volar en todas direcciones. Su alimentación es muy constante, ya que se alimentan 8 veces por hora. Ellos duermen boca abajo en los árboles. De entre todas las subespecies diferentes, hay algunas que pueden llegar a posarse en unas mil flores diarias.

Los colibrís solo saben volar. No utilizan sus patas ni para caminar ni correr solo para apoyarse.

Entonces no es raro que quién fue su tutora por esos meses no escribiera y se preguntara profundamente sobre esa vida que estaba en sus manos:

“¿Quiénes somos cuando nos quedamos a oscuras?

Le tememos a la noche porque no podemos ver, ¿Milagrito le habrá tenido miedo a la tierra porque no podía volar?”

y agregó que: “Creo que lo más valioso es entender que no podemos controlar nada, que quizás estamos regidos por el destino, de alguna manera, me gusta creer que todo está escrito, que los aprendizajes están pactados, que tenemos alguna misión, no importa cuan simple o extraordinaria sea, no tiene que ver con llegar a algún lugar sino con lo que hacemos con lo que nos pasó, creo que hay situaciones que tenemos que atravesar y que nos traen mucha riqueza, aunque en el momento duelan tanto”.

Aferrarse a la ternura como un acto de valentía.

Cinwololo logró retratar en sus posteos esa transformación inevitable de Milagritos, pero también la suya y la de su familia. Pudo contarnos a todos que quizás como ella misma citó en palabras de Albert Einstein “Existen dos formas de ver la vida: una es creer que no existen los milagros, la otra es creer que todo es un milagro”.

Seguramente hubo enseñanzas que serán inolvidables porque no siempre los finales son felices o como los deseamos y poder comprenderlo nos permite estar mejor parados en la vida: “Hubiera sigo mágico y perfecto que hubiera podido volar, pero no es la experiencia que nos tocó vivir, entonces aprendemos de lo que no podemos cambiar y lo importante es lo que hacemos con eso.

Hay cosas que no se pueden detener, que sería de un gran egoísmo querer retener, a veces de eso se tratan las posibles partidas, de saber prepararse para lo inevitable, y de saber que entregamos todo el corazón, sin nada pendiente” y segura de haber aprendido mucho en este proceso afirmó que

si volviera pasarle sabiendo cuál es es el final, lo volvería a hacer todo de la misma manera, volvería a acompañarlo, a alimentarlo y a darle refugio hasta que vuele definitivamente a donde sea que vaya.

Cintian “Cinwololo”, la chica a la que hace feliz ver qué floreció el jazmín, tiene hoy la fortaleza de aquellos que saben profundamente que “Entre tanto ruido que a veces hay en el mundo, la paz está en las pequeñas cosas que supimos agradecer y experimentar.

Me han dicho que tengo un amor exagerado por los animales y la naturaleza, y yo pienso, menos mal que así sea, porque lo que se siente con ellos no se puede explicar.” y que aferrarse a la ternura ES un acto de valentía.

Quienes quieran leer sus textos y conocer en detalle esta historia, pueden hacerlo a través de su instagram @cinwololo