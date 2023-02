Capital del choque: recorrió el Litoral como mochilero y al regresar a La Plata lo atropellaron

Un mochilero de La Plata, Gabriel Ojeda, de 37 años, denunció que esta mañana fue atropellado por un auto mientras se dirigía en bici a la Facultad. Sufrió raspones en la rodilla y el codo, y responsabilizó al conductor de un Audi blanco. "Me chocó y huyó", sostuvo.

Según dijo, todo ocurrió poco después de las 9 a metros de la intersección de 13 y 40, en momentos en que se dirigía a la facultad para retomar con las cursadas. "Iba a estudiar, paso tranquilo el semáforo en verde y de repente un Audi blanco me choca con la parte del espejo. Me toca el manubrio y el codo mientras me pasa. No dobló ni nada", relató.

Y agregó que "el fin de semana estuve en Poblet, por ruta 36, y no me pasó nada, y en la primera que salgo en la Ciudad me chocan". "Me chocó y cedió un poco la velocidad, yo pensé que iba a frenar, pero finalmente se fue. Me chocó y huyó sin ayudarme", sostuvo.

"Me ayudó una chica del monitoreo. La ambulancia tardó más de 20 minutos. Tengo toda la rodilla y el codo que me arde a full. También tengo moretones en el brazo y dolor de cabeza. Estoy radicando la denuncia policial correspondiente", dijo el estudiante.

El hombre recordó que "este verano recorrió el Litoral como mochilero" y lamentó que "arrancó a estudiar en La Plata y me sucede este episodio vial por un irresponsable". "Por suerte llevaba puesto el casco, sino no sé que hubiese pasado", comentó.