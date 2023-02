La pesadilla de un mochilero platense en la Ruta 14: secuestrado en una camioneta, encañonado y amenazado

Gabriel tiene 37 años y lleva casi veinte recorriendo el país en modo "mochilero". Según cuenta, cuando llega el verano arma su mochila y se lanza a la aventura. Desde Tolosa, en La Plata, hacia las rutas argentinas para disfrutar de los paisajes, los pueblos y su gente. Este año su destino era Piedras Blancas, en Misiones, pero en plena Ruta 14, a la altura de la localidad de Aristóbulo del Valle, lo levantó una camioneta y lo llevaron, en contra de su voluntad, a una casa en donde le quisieron sacar dólares que no tenía, lo encañonaron y lo amenazaron. Una pesadilla de la que, por fortuna, pudo escapar y que narró en diálogo con EL DIA.

La tremenda secuencia ocurrió el sábado, aunque todo arrancó en Oberá. Al llegar a esa ciudad misionera, Gabriel acudió a las oficinas de turismo para conseguir información de cómo llegar a Piedras Blancas y, tras tomarse algunas fotos retomó la ruta. Allí, "a dedo", duró poco tiempo, ya que unos hombres a bordo de una camioneta lo levantaron con aparentes buenas intenciones de acercarlo a destino. Respecto del rodado lo describió "verde, de doble cabina y sucio, se ve que era para trabajo de campo".

Para su desgracia, al llegar a Aristóbulo del Valle, el conductor decidió doblar pueblo adentro y frenó en una casa a unos 200 metros de la ruta. Gabriel identificó luego que estaba en una finca ubicada enfrente del Instituto de Formación Docente "Cecilia Braslavsky".

"Les dije que iba a Piedras Blancas y que me llevaran hasta donde sea y yo sigo. A mi me servía igual. Hicimos hasta la rotonda principal de la entrada de Aristóbulo, a lo sumo un kilómetro más, y de golpe se cruza la ruta, hace una maniobra e ingresa al pueblo. Me llevan hasta la casa de unos amigos de ellos", recordó el joven platense.

"Le digo: 'No señor, déjeme acá en la ruta'. Ellos me dicen: 'No te venís a la casa de unos amigos y después seguimos'. El se baja primero y yo me bajo de golpe. Esto no me cuadraba. No había invitación, fue una trampa. Ya cuando me senté en la camioneta había un machete. El hombre tenía un aspecto de sucio", prosiguió.

Respecto de la escena en la vivienda, relató: "Me encuentro dos muchachos grandotes, tomando cerveza, alcoholizados. Me dan una reposera, le pido agua pero me ofrecen cerveza. Y bromeaban feo con el precio del dólar".

"En ese instante me preguntan si tenía dólares. También hacían bromas pesada. Uno de ellos dijo: 'yo tengo la segura y se toca el bolsillo. Saca una bolsa vieja verde de plástico y muestra un arma calibre 38 con municiones". Gabriel aseguró que tras ello, aprovechó un momento de distracción de los sujetos "para empezar a salir del lugar". "Me fui caminando de pero siempre mirando de frente. Vi que había un centro de formación docente. Uno de ellos me seguía y me decía: hoy te venís con nosotros".

Enseguida, una vez en la calle, Gabriel dijo que "me puse firme y salí corriendo. Y ellos, detrás, me gritan en la ruta ya te vamos a encontrar". Tras huir del susto, dijo que "en la ruta pedí auxilio, luego me crucé de mano y me metí en un barrio y empecé a golpear casas para que los sujetos no me vean".

Tras el momento de zozobra, el platense fue ayudado por una vecina y llamó a la comisaría de Aristóbulo del Valle. Los agentes lo asistieron aunque al concurrir a la casa del grupo que lo mantuvo retenido. "No me quisieron tomar la denuncia", afirmó.

A partir de lo sucedido, el mochilero declinó en su travesía rutera a Piedras Blanca y retornó a Oberá. Allí formalizó una exposición policial y se comunicó con sus familiares en La Plata con idea retornar a la Ciudad. "No conseguí boleto en estos días pero estaré regresando pronto. La verdad es que todo esto me dio miedo y por eso decidí suspender mi viaje. Es la primera vez que me sucede".

"He recorrido 16 provincias argentinas, hasta travesé toda la Ruta 40. La idea es que otros mochileros tengan cuidado en la ruta con este tipo de personas. Aquí en Oberá la gente es muy solidaria. Me ve con la camiseta de Argentina y me preguntan de qué equipo soy hinca, y yo les respondí que soy de Estudiantes", señaló.