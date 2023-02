Quieren que siga haciendo "Lío": en el PSG, piensan en la renovación del contrato de Messi

El asesor de fútbol de Paris Saint Germain, el portugués Luis Campos, confirmó este domingo las negociaciones con Lionel Messi para renovar el contrato que termina al final de la presente temporada.



"En este momento, estamos en conversaciones con Messi para la extensión del contrato. Me gustaría mantenerlo en el proyecto, no lo voy a ocultar. Estamos hablando en estos momentos para lograr este objetivo y seguir teniéndolo con nosotros", aseguró Campos en una entrevista con el medio francés Teléfoot.



De esta manera, el responsable del fútbol profesional del equipo parisino confirmó la intención de renovar el contrato del mejor jugador del Mundial de Qatar 2022.



El entrenador Christophe Galtier había adelantado a principio de año que existían conversaciones en torno a la renovación de Messi y que el argentino estaba "feliz" en Parìs, pero la dirigencia no se había expresado al respecto hasta las palabras que brindó el portugués.



Luego de su traumática salida de Barcelona, Messi firmó contrato con PSG hasta el 30 de junio de 2023 y ahora negocia para extender el vínculo por una temporada más. Hasta el momento, el capitán del seleccionado argentino lleva disputados 58 partidos con el equipo parisino, con un saldo de 26 goles, 28 asistencias y 2 títulos.