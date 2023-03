El médico preso por abuso tiene otra causa en juicio

A pocas horas de concretada su detención, bajo sospecha de ser autor de una serie de tocamientos inverecundos a la hija de quien fuera su pareja, cuando la menor tenía 11 años de edad y, en fecha que no se ha podido precisar, el neonatólogo R. E. M. T. (57) se negó a declarar por consejo de sus abogados defensores.

La audiencia se desarrolló en el despacho de la fiscal Virginia Bravo, quien lo anotició de los cargos que se le endilgan (abuso sexualmente gravemente ultrajante agravado) y de toda la prueba que reunió en su contra.

En ese sentido, las fuentes consultadas mencionaron que, de acuerdo a la investigación, el hecho habría ocurrido en un departamento del barrio La Loma, donde, “aprovechándose el mismo de la convivencia en el seno familiar y utilizando a su favor la situación de indefensión total de la niña, la sometió a reiterados tocamientos en sus partes íntimas por encima y debajo de la ropa, incluso en oportunidad de revisarla en su condición de médico pediatra, como así la alzaba produciendo movimientos de frotamiento en el cuerpo de la niña. Que estas conductas abusivas prolongadas en el tiempo determinaron serios trastornos psiquiátricos y psicológicos en la menor -al límite de desarrollar conductas autolíticas-, y demandaron la intervención interdisciplinaria de profesionales de la salud mental principalmente, hasta la actualidad”.

Por si fuera poco, se conoció que el profesional tiene otra causa por un hecho contra la intimidad sexual de una menor, pese a que en la indagatoria, cuando se le consultó si estaba procesado y, en su caso, por qué hecho, ante qué tribunal y si tenía sentencia, dijo no recordarlo.

Sin embargo, los mismos voceros confiaron a este diario que hay un proceso, en el que figura como imputado por el delito de “abuso sexual simple”, que habría ocurrido el 26 de abril del año 2018 luego de las diecisiete horas con treinta minutos, un sujeto de sexo masculino mayor de edad, médico pediatra, en el interior del domicilio de calle (...) de Manuel B. Gonnet, donde había sido convocado a efectos de asistir a la víctima de autos (...), quien por entonces tenía 17 años de edad y solicitó control médico, momentos en que le realizó tocamientos inverecundos en su cuerpo, dándole un beso en la frente y luego intentando besarla en la boca, siendo esto impedido por la propia víctima.....”.

Al parecer, la joven contó que el médico era amiga de su familia y que, cuando ocurrió el hecho, no supo qué hacer ni a quién contarle.

Primero empezó con una amiga y, así fueron comunicándose con otras personas de su círculo más cercano, hasta que se enteraron los padres, que formalizaron la denuncia.

La joven relató que “me dio vergüenza, me dijo lo que tenía, que tenia sinusitis, me agarro la mano y me empezó a hablar, el siempre fue muy cariñoso con nosotros, me decía que se había separado de su esposa y le contaba que tenia problemas con su exmujer y estaba pasando por un mal momento, me dijo que si podía pasarme a buscar para pasear, ahí me dio un beso en la frente y después intentó darme un beso en la boca, yo le corrí la cara, trataba de alguna manera que se vaya”.

Cabe destacar que, por este episodio, aún no hay fecha definida de debate. Sí que intervendrá el fiscal Martín Chiorazzi y que se realizará ante un Juzgado Correccional.