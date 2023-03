Con una marcha en 7 y 50, volvieron a pedir justicia por César “Lolo” Regueiro

César “Lolo” Regueiro murió el 6 de octubre de 2022 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, mientras se disputaba un partido entre Gimnasia y Boca, que tuvo que ser suspendido debido a la gran cantidad de gente que se encontraba en las inmediaciones del estadio sin poder ingresar y, de la represión policial con gases lacrimógenos, que se desató por circunstancias que sigue investigando la Justicia Penal de La Plata.

Precisamente, a más de cinco meses de su desaparición física, la familia volvió a pedir que se profundice la causa para dar con los culpables de lo que sucedió aquella noche de terror.

Por eso, ayer al mediodía se autoconvocaron en el centro platense, en la histórica esquina de 7 y 50, donde enarbolaron pancartas y banderas con consignas alusivas a su reclamo, que generó algunas complicaciones en el tránsito vehicular.

“Justicia por Lolo. Seis meses sin respuestas ni detenidos. Vamos a exigir justicia y el cambio de carátula”, fue uno de los lemas de la imagen difundida por redes sociales en la previa al encuentro.

Claudia, viuda de Regueiro, afirmó en diálogo con EL DÍA que “a la causa la quieren llevar como que hubo negligencia. Acá no la hubo. La gente que disparó, está preparada para la función que está cumpliendo. Yo creo que la pena máxima de la carátula tiene que ser `estrago doloso agravado´, porque podría haber muchos como `Lolo´”.

A su vez, se refirió a las figura de Eduardo Aparicio (Aprevide) y de Gabriel Pellegrino, por entonces presidente de la institución: “Ellos tenían que estar protegiendo a la gente que estaba en la cancha. Yo no se si fue algo contra alguien, no lo sé, pero a mi marido me lo mataron”.

Otro de los temas que tocó la mujer fue el estado de la investigación, por lo que destacó “la veo muy bien”.

“Estaba planchada y ahora como que sale a la luz todo. La camiseta tiene sangre. Hay que hacerle peritaje con el ADN de él, que supuestamente iba a tardar un año, pero ahora, el 9 de mayo, se hace el peritaje de la camiseta”, explicó.

Como se sabe, hace pocos días el abogado que representa a la familia, Matías Pablo Vidal, materializó un requerimiento por una imputación más gravosa.

En ese nuevo escenario, solicitó que se lancen cuatro órdenes de detención: las del titular de la APREVIDE, Eduardo Aparicio; del ex presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino; de jefe del operativo de seguridad, Juan Manuel Gorbarán; y la del jefe de la Estación Departamental de Policía de La Plata, Sebastián Perea.

Además le apuntó a la Comisión Directiva del Lobo con mandato vigente a la fecha del hecho, según detalla la documentación que consta en el expediente.

“Hicimos la presentación conjunta, el cambio de calificación y la consecuente solicitud de detención ya que la escala penal se eleva de 8 a 20 años de prisión de pena en expectativa”, aseguró el letrado.

“Entre las funciones de APREVIDE está evaluar los riesgos del partido, eso no se hizo y fue lo que produjo el desenlace, además el partido se jugó en un estadio con instalaciones edilicias deficientes”, detalló Vidal y luego señaló que “en la Policía había una responsabilidad jerárquica, la de los que dieron la orden, por eso apuntamos a eso y está claro en la causa”.

EN LA MIRA

Sobre Pellegrino, el abogado sostuvo que “autorizó la entrega de unas 3.300 entradas de protocolo” por fuera del aforo aprobado. “Gabriel Pellegrino está muy complicado por la reventa de entradas de protocolo, su responsabilidad es más que evidente”.

Entre las acusaciones que hacen contra los encargados de seguridad, el abogado mencionó que Aparicio “omitió hacer un análisis de valoración de riesgo de partido, no se pronunció respecto de que el partido iba a ser jugado en condiciones de nocturnidad ni sobre la infraestructura”.

En tanto, sobre Perea y Gorbarán indicó que tenían bajo su órbita el control de los oficiales que iniciaron la represión.

“Cuando la situación se desmadró dieron la orden de frenar la actuación, pero ya era demasiado tarde”. César Regueiro ya había perdido la vida.

A su vez, considera que tuvieron el control del hecho y, por ende, responsabilidad objetiva.