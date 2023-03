En Boca comenzó la danza de nombres para suceder a Ibarra: los que más le gustan a Riquelme

La salida de Hugo Benjamín Ibarra como DT de Boca Juniors terminó de madurar en la tarde de ayer cuando Mauricio "Chicho" Serna, integrante del Consejo del Fútbol, lo comunicó por televisión. Ahora, en el Xeneize comenzó la danza de nombres para la sucesión y el principal apuntado por la dirigencia es Gerardo Martino. Pero además del Tata, también sonaron otros nombres como el ex seleccionador nacional José Néstor Pekerman y el actual entrenador de Tigre, Diego Martínez.

Martino se desvinculó del seleccionado de México después del Mundial de Qatar y ahora, a los 60 años, se encuentra ante la posibilidad de dirigir a uno de los dos equipos a los que conduciría en Argentina "después de Newell's Old Boys" El "Tata" siempre dijo que esos dos eran "Boca o River". Pero además, el rosarino cuenta con la experiencia de haber dirigido nada menos que al Barcelona y a Lio Messi, con lo cual tiene muy buenas credenciales como para habitar tanto el banco del primer equipo como el denominado "mundo Boca".

En principio Martino debe solucionar algunos leves problemas oculares que lo complicaron para realizar viajes en avión en los últimos tiempos, aunque esto no impediría que se hiciera cargo de Boca en este momento, luego de que le hubieran ofrecido ya dos veces ese cargo otras dirigencias del club de la Ribera.

Martino, un director técnico de prosapia internacional, ex Barcelona, de España, nada menos, además de "su" Newell's Old Boys, y los seleccionados de Argentina, Paraguay y México, estaría cerrando el círculo de una carrera brillante como entrenador. Y a sus méritos profesionales se le suma otro no menos importante: es reconocido en todo el ambiente como "una buena persona". Después está el semánticamente mítico "mundo Boca".

Pekerman, por su parte, viene de ser despedido de la selección de Venezuela. Para la Federación vinotinto existieron manejos que no estuvieron a la altura del respeto que exige su elenco nacional y por eso lo desplazaron de su cargo (tomó su puesto Fernando Bocha Batista, quien pertenecía a su cuerpo técnico).

Pekerman siempre tuvo como mimado a Riquelme desde su época como DT de la Selección Sub 20 y de hecho juntos se consagraron campeones en el Mundialito de Malasia en 1997. Además, convivieron en la Copa del Mundo de Alemania 2006 con la Mayor, más el proceso de Eliminatorias que la antecedió.

La tercera posibilidad que se maneja en el club de la Rivera es Martínez, DT del "Matador" de Victoria y con pasado por las inferiores de Boca, por lo que conoce a varios de los actuales juveniles del plantel. Parece difícil ejecutar una salida del Matador teniendo contrato vigente, aunque no descartan entablar charlas con una directiva con la que Riquelme ha tratado en buenos términos en los últimos mercados. Los compromisos vigentes y el inminente inicio del cuadro tigrense en la Copa Sudamericana atentan contra las chances de Boca.

Mientras tanto, Mariano Herrón, DT de la Reserva, y posiblemente Blas Armando Giunta, conducirían al primer equipo el venidero fin de semana ante Barracas Central, como visitante, y el 6 de abril en el debut en Copa Libertadores frente a Monagas, en Venezuela.