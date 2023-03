Premian estudios sobre contaminación de ríos

La becaria Macarena Rojo y el investigador Pedro Carriquiriborde formaron parte de un estudio mundial sobre la contaminación por fármacos en ríos que acaba de ser elegido por el consejo editorial de una destacada revista científica norteamericana entre las contribuciones más sobresalientes de 2022.

Los científicos son becaria e investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM, CONICET-UNLP-asociado a CICPBA) fueron reconocidos la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) por ser autores de un estudio internacional –encabezado por investigadores e investigadoras de la Universidad de York, Reino Unido– que dio cuenta de importantes niveles de contaminación en numerosos ríos del mundo.

El trabajo del que tomaron parte Rojo y Carriquiriborde fue destacado en la categoría “Ciencias biológicas, agrícolas y ambientales aplicadas”.

El estudio analizó muestras de 258 ríos de 104 países y arrojó un panorama muy preocupante con relación a los niveles de contaminación por compuestos farmacológicos presentes en las aguas de todo el planeta. Aportaron muestras tomadas a lo largo del Río Matanza- Riachuelo y contextualizaron los resultados en el marco del análisis global, lo que ubicó a esa cuenca entre los sitios con mayor contaminación por fármacos del mundo, detectándose 23 de los 61 fármacos buscados. Entre ellos, la cafeína, la metformina –un medicamento antidiabético– y el paracetamol presentaron las concentraciones más altas.

Cabe destacar que la entrega de los galardones tendrá lugar durante la reunión anual de la Academia Nacional de Ciencias (NAS, por sus siglas en inglés) a desarrollarse en abril.