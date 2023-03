Sumate a la Comunidad de EL DIA y recibí por WhatsApp las últimas noticias

Con el objetivo de mantener siempre informados a sus lectores, el diario EL DIA incorpora un nuevo servicio. Se trata de la Comunidad de WhatsApp, una herramienta por la cual los usuarios recibirán en sus teléfonos, al instante, las últimas noticias y novedades, tanto de La Plata, como de la Provincia, el país y el mundo.

Sumarse a esta iniciativa es muy simple, además de gratuita ya que sólo se necesita contar con la app instalada en el móvil. Sólo hay que hacer click en este enlace https://chat.whatsapp.com/CED0u1ILOnb4olacYMDk1A y aceptar unirse a la Comunidad "EL DIA te informa". De esta forma, estarás recibiendo día a día las actualizaciones de las notas del sitio web de EL DIA y los informes especiales publicados en la edición impresa.

Con esta nueva iniciativa, siempre vas a estar informado con las últimas noticias y al instante, para que no te pierdas nada. El servicio enviará 2 resúmenes diarios (a la mañana y a la noche), y noticias de último momento y de alto impacto, por lo que no tiene como objetivo el envío masivo de mensajes. Además, se aclara que la Comunidad no permite la interacción entre quienes conforman el grupo, por lo que sólo se recibirán mensajes desde el WhatsApp de EL DIA.

Cabe destacar que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp sumó hace poco esta función que permite unificar grupos de usuarios en un espacio más grande. Esta novedad de la popular app admite reunir bajo una misma estructura una determinada cantidad de grupos que tengan alguna relación temática entre sí.

El objetivo, según la empresa, es que se puedan organizar los usuarios en colectivos más grandes de acuerdo a lo que se requiera, en este caso el diario ELDIA, que busca mantener informados a los lectores.