VIDEO. El recuerdo platense de Malvinas: "Nuestros homenajes son por nuestros compañeros que no volvieron"

A días de cumplirse 41 años de la Guerra de Malvinas, el CECIM homenajeará a los soldados caídos con una agenda cargada de actividades. Por la mañana, precisamente a las 11 horas se llevará adelante un acto en la Plaza Islas Malvinas, con un reconocimiento a las personalidades destacadas y por la tarde, un festival con la presencia de grandes artistas.

En el marco de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, el excombatiente Miguel Martínez y su amigo Juan Manuel Ruiz dialogaron con EL DÍA y rememoraron una hazaña en lo que significó su primer regreso a las Islas Malvinas en mayo de 2011. Miguel y cinco excombatientes pisaron las Malvinas y le ofrendaron a los caídos una bandera con la imagen de Diego Armando Maradona.

Miguel y Juan se conocieron trabajando en el Colegio Albert Thomas en el 2009, compartieron horas de trabajo y extensas charlas que trascendieron las instalaciones de la institución educativa. La relación de trabajo quedó relegada y rápidamente formaron una gran amistad que incluyó a sus familias. Entre las charlas que compartieron, el tema de Malvinas era siempre una cuestión que duraba horas, rememorando episodios y anécdotas. Entre una de las tantas charlas, Miguel le contó a Juan que finalmente iba a regresar a las Islas por primera vez.

"Las posibilidades de viajar venían de hace mucho tiempo, pero con el correr de los años me decidí a volver. Las dudas quedaron atrás por las ganas de volver a pisar esas tierras y apreciarlas", destacó Miguel. Luego de una gran gestión que implicó la coordinación de permisos laborales y el trámite de documentos, comenzó a recibir las tradicionales ofrendas de sus compañeros excombatientes. Recibió rosarios y cadenas, pero también de parte de su amigo Juan, una bandera argentina con la imagen de Diego Armando Maradona. "La bandera la compré en el 2010 y era la única que me movilizó entre varias porque tiene una imagen de Maradona en 1986. Sentí que tenía comprarla porque iba a ser importante", mencionó Juan.

"Mis hijos me dijeron 'decile a Miguel que lleve la bandera', le escribí 'familia Ruiz - La Plata' y se la dí. En sus ojos vi la emoción, me miró y me dijo que 'no sabía si pasaba'", detalló Juan. Cabe destacar, que para mantener "cierta tranquilidad" menciona Miguel, está prohibido llevar cualquier identificación argentina. Desde hace tiempo, se prohíben las prendas de ropa con identificaciones argentinas, banderas y por sobre todo, cualquier elemento que identifique o represente a Diego Armando Maradona.

Miguel Martínez, no viajaba solo, sino que iba acompañado por otros cinco compañeros. Atravesado por el miedo del desembarco y de qué podía ocurrir con sus pertenencias o cómo iba a ser su futuro en Malvinas ante un posible hallazgo de la bandera "prohibida", decidió comentarle al resto de sus compañeros para prevenir cualquier sorpresa y la escondió entre su vestimenta dentro de la valija. "No se puede llevar nada que nos identifique como argentinos y por ende, Diego era de lo más prohibido", agregó.

Al aterrizar en la base militar, fueron recibidos por un grupo de militares que se encarga de controlar las pertenencias y los documentos de cada pasajero que arriba a las Islas Malvinas. Recién en el pueblo, pudo abrir la valija y halló, entre todas sus pertenencias revueltas, la mítica bandera argentina. "Cuando salimos a visitar de nuevo el pueblo, era irreconocible, la visión que nos quedó a todos los excombatientes es blanco y gris. Ver el paisaje, el mar, los colores, me shockeo". Además, Miguel señaló: "Las emociones que uno encuentra yendo al lugar donde estuve, mirar y pensar lo ocurrido como adulto. Yo cuando viajé tenía un hijo de mi edad cuando viajé y pensaba que ni loco lo hubiera dejado ir, si sabía, me volvía loco". "Entre los cinco que viajamos, nos aferramos y logramos una reconstrucción de nuestras vidas después de tanto tiempo", rememoró.

Acerca de los sentimientos encontrados por tener que viajar a Malvinas, Martínez mencionó: "Me enojé estando allá, me maté estudiando y laburando para mantener la familia en aquel entonces. Tenía un proyecto, estudiaba en la facultad y trabajaba en el Astillero, pero de pronto el Servicio Militar que era innecesario y después Malvinas, donde podía perder la vida. Con esto no me refiero a que no quería pelear, no me quedaba otro remedio que hacerlo y estaba con mis amigos, así que para volver no nos quedaba otra que pelear". Asimismo, agregó: "Aprendimos cosas de vida, que solo nosotros las podemos llegar a entender, de estar juntos y no abandonar a nadie. Yo hubiera decidido no haber ido, pero al estar allá uno hace una reconstrucción de lo negativo para transformarlo en positivo. A pesar de que parezca que estamos separados, algunos por acá y otros por allá, destacamos que se creó un lazo familiar que rescató a pesar de todo lo que significó Malvinas".

Sobre el viaje de su amigo, Juan, casi entre lágrimas aseguró: "El viaje de Miguel significa algo especial, el último contacto fue antes de que suba al avión y después me contó lo que había hecho con la bandera. Hicieron un homenaje de esa bandera, con mi nombre y el de mis hijos, que está allá con los excombatientes caídos en combate. Si el Diego pudo hacer un picadito con ellos, ojalá que les haya podido contar él los golazos que les hizo". Asimismo, Miguel recordó: "Cuando teníamos que dejar la bandera y esconderla, que no voy a decir el lugar donde está a pesar de que me torturen, lo hicimos con todo respeto y provoca una gran emoción".

También, al ser consultado sobre el interés de la juventud sobre Malvinas en sus charlas, Miguel aseguró: "Hay una generación nueva, dentro de las charlas que damos hace 25 años, tomaron el tema de Malvinas como un tema propio. Sienten una curiosidad de saber qué pasa con nosotros, cómo éramos o qué hacíamos. Se nota mucho el trabajo de la docencia con el correr de los años, donde se nota el interés y la interpelación de los chicos". En ese sentido, indicó que: "Lo que más nos reconforta son los reconocimientos cotidianos que uno puede llegar a recibir. Valen más que una medalla o lo que llegue de organismos oficiales, lo que genera la gente simple y sencilla que se acerca con ofrecimientos. Pensamos en la bandera, pensamos si los chicos habían visto el Mundial y desde que Diego se fue, pensamos que están juntos y cantando".

En la previa del Mundial de Qatar y durante, la Selección Argentina fue acompañada con una emotiva canción que recordaba a Diego y a "los pibes de Malvinas", Miguel confesó: "En un primer momento, la canción no me gustó porque sentí que nos usaban por el fútbol. Después cuando entendí que la gente lo cantaba y hablaban de los 'pibes' y no de los militares, me emocioné y se me caen las lágrimas". Asimismo, en referencia a los reconocimientos y homenajes que llevan adelante en el CECIM, aseguró: "Todo lo que hacemos es en reconocimiento de los compañeros que no volvieron y sus familias, cualquier acción que tomamos está subordinada al pensamiento de sus familias".

"La sociedad nos entiende perfectamente, a cada lugar que voy y la respuesta de la sociedad es fabulosa. A lo mejor no se conoce cuál es la respuesta de la sociedad, pero siempre nos reconocieron. Para los sobrevivientes, Malvinas fue un tiempo muy duro y difícil cuando volvimos". Martínez, destacó que era muy difícil conseguir trabajo en el ámbito privado porque eran concebidos como "loquitos de la guerra", cuando se enteraron que era excombatiente lo evaluaban a cada rato, "éramos destratados", sentenció.

Sobre el final, Miguel reflexionó: "La guerra es lo más inhumano y feo que puede vivir una sociedad. No solamente por el que está allá, sino por los que quedan y el dolor que sienten. No queremos que ningún otro joven argentino pase por lo que nosotros pasamos".

Cronograma de actividades:

11 horas: Acto del CECIM La Plata, se homenajeará a los soldados caídos y se reconocerá a las personalidades destacadas en el compromiso con la Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía. Además, recibirán el premio Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

17 horas: se desarrollará un festival con entrada libre y gratuita que contará con la participación de Nahuel Pennisi, Lidia Borda, Hijas de su Madre, Gonza Fernández y DJ Manos Livres.