VIDEO. "Sin agua": ingeniosa pintada gigante sobre el asfalto, para que la vean "desde los helicópteros"

El drama que padecen los usuarios que tienen problemas con el servicio de agua potable es la queja más recurrente. Ante ese escenario y para llamar la atención, un grupo de vecinos de un barrio platense realizó una ingeniosa manera de protestar.

Gabriel, uno de los vecinos de San Carlos que participó de la movida y habló con EL DIA, detalló: "Vivo en la calle 146 entre 46 y 47 y al igual que varios vecinos de varios barrios estamos con problema de agua. Hace un mes y medio estamos sin una sola gota y ya están con sarro las canillas de secas. Hicimos decenas de reclamos a Absa y al ente regulador ADA".

Sobre la pintada gigante, comentó: "Un vecino tuvo una idea bastante original y graciosa a la vez, haciendo las letras sobre el asfalto para ver si algunos funcionarios que sobrevuelan en helicóptero por acá arriba veía el pedido".

"En esta zona somos dos cuadras enteras sin nada de agua pero las casas que están en la misma manzana pero en calles laterales si tienen agua, se lo explicamos y no hacen nada. Dos meses casi sin podernos bañar, lavar platos, ropa, etc. Encima viene la factura con el doble del importe. Pedimos que nos descuenten la factura y dicen que no se puede, tampoco son capaz de traernos agua envasada. En 40 días solo una vez paso un camión que cargaba agua si uno salía con un bidón y nunca mas volvió", sostuvo angustiado.