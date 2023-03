En La Plata, alumnos preparan la primera trituradora de neumáticos del país

Un grupo de investigadores y alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional La Plata, en conjunto con personal técnico del Astillero Río Santiago, impulsa el desarrollo de una novedosa máquina trituradora de neumáticos que permitirá el reciclado del caucho. En ese sentido, el dispositivo se basa en el cuidado del medioambiente, en la reducción de la contaminación y en el cuidado de la salud de la población.

La trituradora busca evitar la contaminación, las enfermedades y, a su vez, obtener mayor durabilidad de los caminos, incrementar la seguridad vial y reducir los costos de producción. Se estima que anualmente en Argentina se desechan unas 150 mil toneladas de neumáticos; de este total, el 40% se localiza en el AMBA.

Con más de 20 años de investigación en la temática, el Centro de Investigaciones Viales LEMaC, de la Facultad Regional, asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas CIC de la provincia, viene impulsando el empleo de neumáticos fuera de uso en distintas aplicaciones.

Ahora, mediante el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), financiamiento impulsado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, los especialistas trabajan en los dos extremos de la cadena de valor del caucho reciclado: la trituración inicial del neumático que mejora el traslado desde los centros urbanos y, por otro lado, su incorporación en tamaño polvo a las mezclas asfálticas de las rutas de la provincia.

“En un relleno sanitario ocupa un volumen enorme y no es compactable, o sea que hoy por hoy tenemos que buscarle una vuelta, máxime que trae enormes beneficios desde el punto de vista de tener mejores carreteras” explicó el Dr. Ing. Gerardo Botasso, Director del LEMaC. “Agruparlo y no tratarlo multiplica exponencialmente el riesgo de incendio. Es imposible parar su velocidad de combustión, por lo que se transforma en un riesgo enorme”

Botasso, también Secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la UTN La Plata, sumó los peligros para la salud y el medioambiente de estos productos que poseen una baja biodegradabilidad: “Tirarlo en cualquier lado tiene riesgo de contaminación”.

A esto se suma la propagación de enfermedades: “Una de ellas es el vector del Dengue, Zika y Chikunguya ya que los neumáticos acumulan agua y, por otro lado, la acumulación de neumáticos propicia la aparición de roedores y las enfermedades que éstos transmiten”.

El equipo de investigación también está elaborando una “receta” para la provincia indicando cómo el residuo de neumáticos debe ser incorporado a las mezclas asfálticas, en un contexto inédito, donde por ejemplo está por entrar en vigencia la Ley de Responsabilidad Extendida de Productor. La norma obligará a las y los importadores o fabricantes de neumáticos a reciclar gran parte de lo que entra al país o produce. Así lo define Botasso: “La Ley sigue al neumático hasta su tumba”.

“Nuestro know how es estar en toda la cadena de valor del caucho, desde el origen hasta la utilización”, dice Botasso. Para esto un equipo del departamento de Ing. Mecánica de la UTN La Plata y personal técnico de Astilleros Río Santiago, se encuentran diseñando una trituradora primaria de neumáticos.

Botasso indica que “uno de los problemas de trasladar el neumático es el gran volumen que ocupa y el gasto en transporte que está asociado”. En ese sentido, la máquina tendrá como finalidad triturar el neumático en chips de 5 x 5 cm. “Es importante disminuir su volumen en un tercio para facilitar su traslado”, explica.

El diseño de esta máquina corre por cuenta de la UTN en tanto la fabricación la hará Astilleros que podría comercializarla a los municipios. ¿Por qué a los municipios? “Si bien se promueve una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional, el residuo del neumático es un residuo de jurisdicción municipal -es un residuo urbano-, entonces hay que trabajarlo a través de ordenanzas municipales”, aclara el especialista.

“La máquina que estamos diseñando se encuentra en el inicio del proceso que permite una mejor gestión del neumático. Esto es el acopio y el transporte con mayor eficiencia”, aclara Botasso, “pero necesitamos generar alternativas de dónde utilizar ese reciclado, así como estamos con quienes trituran -que sería el origen de esta nueva materia prima- también tenemos que estar en la última instancia de la cadena de valor que es lo que nos financia el FITBA: generar las especificaciones técnicas de la vialidad”.

Incorporar caucho reciclado a las carreteras mejora la seguridad vial, la durabilidad de las obras y reduce costos. “Permite generar mezclas asfálticas menos deformables y que se rompen menos”, asegura Botasso. La durabilidad de las obras viales es uno de los factores más importantes. “Con un asfalto convencional tenés que volver a reparar las rutas a los cuatro o cinco años, con un asfalto con caucho puede durar diez, doce o más años”.

Y agrega: “La fricción entre los neumáticos de un vehículo y la calzada es mucho más alta. Por ejemplo, en un frenado de emergencia con pavimento mojado se frenan a una distancia más corta”.

Hasta ahora en el país se han realizado tramos de prueba con agregado de caucho en caminos de La Plata, en la provincia de Buenos Aires y Córdoba. “Lo dramático es que estamos haciendo tramos de pruebas todavía cuando no hay que probar nada. Es una tecnología verde, amigable, durable y disminuye costos”, señala Botasso.

Ante estos beneficios, los expertos se encuentran realizando especificaciones técnicas de mezclas asfálticas con caucho para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. “Eso tiene un impacto enorme porque sería la primera vialidad de Argentina que tiene mezclas especificadas dentro de sus pliegos”, señala el docente investigador. “Le decimos a cada profesional cómo incorporar el caucho, cómo dispersarlo, a qué temperatura tiene que compactar, como se extiende, cuál es la trabajabilidad, cómo se recupera, cómo se mide la calidad y cómo se controla”.

¿Cuál es la importancia de esta iniciativa? “Mientras no estén especificadas, quienes proyectan los caminos no van a incluir cosas que no están reglamentadas”, dice el director del LEMaC. “Lo que tendría Vialidad sería la receta perfecta de cómo hacerlo para que nadie se equivoque porque tiene su especificidad”.

“Esto va a impactar en la durabilidad de las rutas bonaerenses que es por donde sale la producción de la Provincia, por donde la comunidad, la salud y la educación se vinculan. La red vial necesita soluciones más durables y esta es una de ellas.”