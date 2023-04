Elecciones simultáneas: Kicillof llamó a las Paso en agosto

El gobernador Axel Kicillof formalizó ayer -a través de un decreto- el llamado a elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en la Provincia para el domingo 13 de agosto, en simultáneo con los comicios a nivel nacional.

La decisión del mandatario era esperada porque justamente el sábado se vencía el plazo para la convocatoria. Pero más allá de la formalidad, tiene un fuerte condimento político: en el decreto no se convocó a los comicios generales de octubre.

Ese dato es central y tiene relación con la feroz interna que se libra en el Frente de Todos. Al obviar el segundo llamado, Kicillof se quedó con un as en la manga que podría jugar para adelantar los comicios previstos para octubre. Aunque es poco probable que eso suceda, la puerta quedó abierta.

Oficialmente se explicó que el mandatario puede formalizar la convocatoria a los comicios generales 90 días antes de la fecha elegida.

El dato político fuerte tiene que ver con la interna oficial y el deseo del kirchnerismo de que Alberto Fernández desista de ser candidato a presidente. Si Kicillof desdoblara los comicios generales, la candidatura del actual Presidente se quedaría sin el empuje crucial de la estructura y el poder territorial del kirchnerismo bonaerense.

“Conforme a la ley vigente y atendiendo a los tiempos y formas que se establecen en el procedimiento electoral de la Provincia, esta convocatoria es únicamente para las Paso, que se llevará adelante en simultáneo con la elección nacional”, informó la Gobernación al presentar el decreto 567/2023 publicado ayer en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del gobernador, el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y la ministra de gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez.

De este modo, el domingo 13 de agosto se elegirán en el principal distrito electoral del país -con 13 millones de bonaerenses habilitados para votar- los candidatos para gobernador y vicegobernador, 23 senadores provinciales titulares y dieciséis suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes, 135 intendentes, 1.097 concejales titulares y 706 suplentes.

Los cargos públicos se repartirán de acuerdo al siguiente detalle: La Plata, 3 senadores titulares y 3 suplentes: Sección Primera, 15 diputados titulares y 8 suplentes; Sección Segunda 5 senadores titulares y 3 suplentes; Sección Tercera 9 senadores titulares y 6 suplentes; Sección Cuarta: 14 diputados titulares y 8 suplentes; Sección Quinta 11 diputados titulares y 8 suplentes; Sección Sexta 6 senadores titulares y 4 suplentes; Sección Séptima 6 diputados titulares y 4 suplentes.

El Gobierno provincial recordó que las elecciones Primarias y las generales “son dos actos comiciales independientes” y por lo tanto “los plazos para realizar las respectivas convocatorias surgen de distintas leyes”.

En este sentido, en el caso de las elecciones generales, señaló que el artículo 114 de la Ley Electoral 5109 establece que “la convocatoria deberá realizarse con no menos de 90 días de anticipación”. Amparándose en esa normativa, Kicillof decidió sólo llamar a las Paso.

La fecha de cierre de listas, prevista para el 24 de junio, se acerca cada vez más. Por ello, en todas las fuerzas políticas en la provincia avanzan en sus conversaciones, se tejen alianzas y se apuran las definiciones.

Pese a que aún no hubo una confirmación oficial, al seno del Frente de Todos se consolida la posibilidad de que Kicillof, quien lidera todos los sondeos de intención de voto, sea el único postulante del peronismo, siempre y cuando Alberto Fernández no compita. Si lo hace, el kirchnerismo no compartirá la boleta de Kicillof y obligará al Presidente a tener su propio aspirante a la Gobernación.

La lista de postulantes de Juntos por el Cambio es extensa. Por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta irá el diputado nacional Diego Santilli. En tanto que por el armado de Patricia Bullrich están anotados Javier Iguacel, Joaquín De la Torre y Néstor Grindetti. El diputado nacional Cristian Ritondo es empujado por María Eugenia Vidal.