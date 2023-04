Platenses que incorporan la Inteligencia Artificial a sus vidas

Más allá de la carrera entre las grandes compañías tecnológicas por avanzar en la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA), su uso se ha masificado y cada vez son más las personas que la utilizan para simplificar las tareas de su vida cotidiana.

Son infinitas las cosas que se le puede pedir o preguntar al ChatGPT y en esta instancia en la que muchos están probando hasta dónde puede llegar, con preguntas históricas, de cultura pop o hasta solicitándole cosas como que arme una rutina de ejercicio o que escriba un ensayo.

Pero no todo queda en estas pruebas para intentar medir las capacidades del chatbot, muchas personas ya comenzaron a aplicar sus respuestas a diario y dicen que han simplificado muchos aspectos de su vida tanto personales como laborales.

Uno de ellos es Emanuel, un Ingeniero de software que reside en La Plata y que incorporó al ChatGPT como una herramienta más de su trabajo. “Lo uso para ahorrar un paso o como puerta de entrada a alguna investigación o averiguación que quiero hacer” explicó y añadió que “antes para saber algo entraba en diez páginas hasta que en alguna encontraba lo que estaba buscando, ahora directamente se lo pregunto al ChatGPT y me ahorro ese paso”.

No solo “ahorra” tiempo sino que también el chatbot de OpenAI, sirve para dar el puntapié inicial en investigaciones es que “te da un hilo desde donde tirar”, señaló Emanuel. Hay ocasiones en las que tal vez no sabe desde donde partir y es ahí donde el chat se convierte en un aliado fundamental “cuando no se bien que estoy buscando le pregunto al chat y me tira algo, por ahí no es bien lo que necesito pero a partir de esa respuesta se me prenden un par de preguntas, tenes más hilo para empezar a tirar y averiguar”, detalló.

A veces el chatGPT se presenta como una especie de gurú que tiene todas las respuestas, pero en verdad se nutre de toda la información que circula por internet para dar sus respuestas, tanto de fuentes que están verificadas como de las que no, por lo que los usuarios deben chequear que es lo que les dice. En ese sentido el ingeniero aseguró que “lo que pasa es que muchas veces no te da la respuesta redondita, ni te dice exacto lo que querés saber, a veces te manda fruta o directamente te dice cosas que no son, que no están bien. Por eso tenes que tener cuidado con lo que te dice el robot”.

A su entender la fascinación viene de que “un poco la expectativa de los que no lo conocen bien es creer que ‘guau es algo mágico que vos le preguntas y te da la respuesta’ pero no, no es así, al menos todavía no es así”, aseveró. A pesar de esto no descarta que la herramienta se pueda perfeccionar, es más “ya hay un chat GP4 que está en progreso, ese si puede ser que sea más avanzado”, auguró.

Por último manifestó que “no es que me cambió la forma de trabajar pero sí, lo incorporé como un soporte más, como una herramienta mas que me ahorra un par de pasos y voy más rápido”.

El chatGPT como creador de contenido

Anahí es una licenciada en Comunicación Social de La Plata que desde hace años se dedica a gestionar el marketing y la comunicación de comercios y empresas. Cuando el chatGPT ganó popularidad comenzó a coquetear con la idea de utilizarlo en su trabajo o por lo menos para simplificar sus tareas y fue así como descubrió que el chatbot podía planificar campañas completas.

“Lo primero que hago es pedirle al ChatGPT que sea un experto en marketing digital y después de eso le pido que genere una tabla de contenidos con, por ejemplo, 12 posteos. Para eso le especifico el tema, le doy el contexto de lo que yo necesito, cuales son los ejes estratégicos, el tono que uso y me lo responde todo en formato tabla”, detalló.

No queda solo en la planificación de contenido, también hay programas como Dall-e y Midjourney que tienen la capacidad de generar imágenes a partir de órdenes escritas, en esos casos “le pedís algunas cosas específicas y te larga conceptos artísticos, así por ejemplo se crearon las imágenes del papa Francisco con la campera que se viralizaron hace unas semanas”, indicó. Pero no solo lo usa con consignas creativas sino que también le “podes pedir que te acomode la ortografía y la redacción de un texto”.

De todos modos, al igual que Emanuel consideró que hay que ser cauteloso en su uso y verificar con atención las respuestas “porque no es perfecto, sí te simplifica el trabajo pero no te devuelve todo cien por ciento bien”, destacó. En su caso, al trabajar con la palabra siempre debe corroborar los textos que crea el chat porque “a veces te los hace en un español neutro o resulta muy reiterativo, te repite mucho las palabras y tenes que limpiarle la redacción. Pero a pesar de eso es una gran ayuda cuando no tenes ideas o estas un poco seco de creatividad porque te tira los ejes estratégicos, cual es el tipo de contenido que mejor esta rindiendo y si se lo pedis hasta te lo posiciona, eso está buenísimo”, concluyó.

La IA como ayuda para la vida cotidiana

El chat de OpenAI no solo es útil para aplicarlo en cuestiones laborales, también puede ser de ayuda para cuestiones del día a día, aseguran. Por ejemplo, muchas veces la vorágine de la semana hace que planificar qué comer sea imposible lo que termina empujando a las personas a alimentarse de una manera poco equilibrada. Fue por eso que una joven estudiante le pidió al chat que le prepare un menú saludable que cuente con los nutrientes necesarios para una dieta saludable. Contó esto en su cuenta de Twitter donde rápidamente recibió replicas de otros usuarios. “Le pedí a ChatGpt que me arme menús saludables para la semana con proteína, verduras y carbohidratos y me detalló todas las comidas día por día. Esto es increíble”, señaló. Pero no quedó ahí sino que también le pidió que le haga una lista de compras con las cosas necesarias para seguir el menú “y me la armó perfecta”, exclamó la joven.

De esa manera en una cuestión de minutos tenía detallada una dieta saludable para toda la semana y una lista con los ingredientes necesarios separados en frutas, verduras, proteínas, lácteos, granos y otros -categoría en donde estaban condimentos, especias y elementos extras-. Pero además, el chat tuvo en cuenta los gustos de la usuaria y le aclaró que “esta lista incluye los ingredientes básicos para seguir el menú que te propuse. Sin embargo, si tienes algún ingrediente en casa o prefieres ciertos alimentos, siéntete libre de ajustar la lista según tus necesidades y preferencias”.

De esta manera, de la mano del chatGPT, son cada vez más las personas que van incorporando la inteligencia artificial a sus vidas con un solo objetivo, simplificar al máximo sus tareas para mejorar su calidad de vida. Aunque todo está por verse.