Una frase que ilusionó a todo Boca: un experimentado defensor afirmó que "le queda pendiente" jugar en la Bombonera

Mientras Boca busca DT y sigue su camino en la Copa Libertadores y el campeonato argentino, en las últimas horas, un experimentado jugador español, hizo parar las antenas a varios hinchas "xeneizes".

Se trata de Sergio Ramos, actualmente, compañero de Lionel Messi en el Paris Saint Germian. Actualmente, es uno de los mejores defensores del mundo y tuvo pasos por el Sevilla, Real Madrid, y los mencionados PSG y la selección española.

En una entrevista al medio "Bolavip", Ramos contestó un ping-pong de preguntas y respuestas y fue consultado por el "estadio sudamericano en el que le gustaría jugar". Sin pensarlo, afirmó: "La Bombonera. Me queda ahí pendiente por el afecto que le tengo a Boca Juniors".

No es la primera vez que el español habla del equipo de la Ribera. También lo hizo mediante un streaming con Ibai Llanos, hace apenas unos meses atrás, cuando le consultaron si era mas grande Boca o River en Argentina: “A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos. El Boca Juniors, no es que me haya tirado más, pero siempre me ha simpatizado un poco más”.