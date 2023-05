VIDEO. Sentadas y piquetes escolares con distintos reclamos en La Plata

Dos escuelas de La Plata volvieron a salir a la calle para visibilizar distintas problemáticas y para reclamar soluciones.

Una de estas manifestaciones tenía lugar en 44 y 155, enfrente de la Secundaria 77, en donde los estudiantes llevaban adelante una sentada y sus padres cortaban un carril de la avenida.

"Estamos aquí porque es la décima vez que roban, ya no hay más nada para robar, rompen todo. Esto es el futuro de mi hijo, el director no quiere que cortemos la calle, pero no hay otra forma", sostuvo José, padre de un alumno.

"Llega el invierno y no hay estufa, no hay matafuego, porque se los roban", dijo.

"No nos dan bolilla. Los chicos decidieron hacer una sentada y los padres cortamos medio carril", afirmó el hombre.

Por su parte, otra vecina, Natalia, sostuvo que "mis tres hijos vinieron a este colegio, amo a esta institución. Pero llega un momento que se hace insostenible". "A veces son tres robos en una semana. Ya no queda nada", detalló.

La mujer aseguró que la protesta derivó de la falta de respuestas a los reclamos. "Se agotan todas las instancias. Se habla y se habla y no se llega a nada, no se soluciona. La calle la estamos cortando los padres, una mano tratando de respetar a todos. Todos trabajamos y tenemos cosas que hacer", dijo.

"Podés hacer mil actas, mil papeles y sabés que los cajonean. A esta escuela no van a a venir a solucionar nada", lamentó.

Con motivo de la protesta, un carril en sentido al Centro permanecía restringido, por lo que se registraban demoras.

Otra institución que atravesaba por una jornada de sentada era el Normal 1. Esta mañana los chicos se instalaron en el acceso de calle 53 entre 14 y 15, en donde lucieron una serie de pancartas y afiches "en defensa de la educación". "Contra el ajuste de Kicillof y de Garro nos organizamos", versaba uno de los carteles que los estudiantes colocaron en el enrrejado del histórico predio educativo.