Este martes, Sebastián Villa dirá sus últimas palabras antes del veredicto en el juicio por violencia de género

El futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa, dirá mañana sus últimas palabras antes del veredicto en el juicio que se le sigue como acusado de ejercer violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020, en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning.



La audiencia comenzará a las 10 horas en los Tribunales de Lomas de Zamora, ubicados en la avenida Presidente Perón al 2400, de ese partido del sur del conurbano bonaerense. Este proceso será ante la jueza Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora.



El delantero de Boca Juniors está imputado por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", en perjuicio de Cortés.



En su alegato, el fiscal de juicio, Sergio Anauati, solicitó que el futbolista sea condenado a la pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional.



Según el Código Penal, el delito de lesiones leves calificadas prevé entre 6 meses y 2 años de prisión y el de amenazas coactivas de 2 a 4 años, por lo que el fiscal se inclinó por una pena intermedia.



Para Anauati, de acuerdo a lo declarado en el marco del juicio por los testigos y por la propia víctima, el hecho ocurrió "el 27 de abril del 2020 en el interior de una vivienda del country Saint Thomas de Canning, cuando Villa le dijo a Daniela Cortés que le iba a arruinar su vida y le dio un golpe de puño en la frente, con un anillo que portaba, para luego tomarla del brazo y posteriormente la arrojó al suelo provocándole, pegándole patadas para provocarle distintas lesiones de carácter leve".



En tanto, el abogado defensor Martín Apolo reclamó la absolución de Villa al asegurar que la denuncia en su contra es "falsa". "Eso no se encuentra probado, ni está acreditado que haya existido", afirmó el letrado en relación a las denuncias de amenazas y violencia de género realizadas por Cortés contra su expareja.



Sebastián Villa estuvo a disposición de la jueza Dávalos de manera presencial y virtual, y solo se ausentó de una audiencia porque se encontraba en pleno vuelo con el plantel de Boca Juniors tras un partido disputado en Chile por la Copa Libertadores de América. Luego de sus últimas palabras, la jueza cuenta con tres días hábiles para dar a conocer el veredicto, indicaron voceros judiciales.



En el debate se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Villa y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, los cuales fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.



Cortés denunció haber sido golpeada por Villa a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se la ve con sangre en la boca, al tiempo que relató hechos violentos vividos junto al futbolista, a quien califica como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".



Tras ese episodio, el futbolista se mudó al country "Venado II", también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de "abuso sexual".



En esa causa, el 12 de mayo la fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, solicitó su elevación a juicio, por lo que el Juzgado de Garantías interviniente tiene el plazo de 15 días para correr vista a la defensa y definir si da lugar a la petición.