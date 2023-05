Luego de la polémica, "limarán" la estatua de Marcelo Gallardo

La estatua de siete metros de Marcelo Gallardo, sobre avenida Figueroa Alcorta, provocó un mar de comentarios desde que se inauguró, el pasado 27 de mayo. Ese día, River celebró 112 años de historia y quiso homenajear al DT con más campeonatos, hasta ahora.

Presentes en el homenaje estuvo la comisión directiva millonaria y el propio Marcelo Gallardo, que posó debajo de la prominente estatua. El artífice de esta idea fue Carlos Trillo y quien pidió, contó la artista creadora, que la entrepierna sea grande.

Mercedes Savall, la artista encargada, reveló que Trillo le solicitó que la recreación de quién ganó 14 campeonatos con River, fuera exagerado. “Me lo pidió específicamente Trillo. Me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué”, recordó.

En tanto, Carlos Trillo remarcó: “La escultura se hace con bloques gigantes de telgopor. Eso se va serruchando y esa parte en un momento quedó más grande. La artista me preguntó si lo dejaba así y yo le dije ‘que quede así’. Yo lo hubiese hecho más grande todavía y no me pareció una cargada”.

Sin embargo, aclaró que su intención era que “le guste a todos”, por lo cual “si al 1% no le gusta, se puede corregir”.

En este sentido, el periodista Maximiliano Grillo confirmó que “limarán el detalle del ‘bulto’ en la estatua de Marcelo Gallardo, luego de las críticas recibidas tras su inauguración”. Aún no se confirmó cuándo o cómo será, aunque podría ocurrir en los próximos días.