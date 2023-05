Insfrán aclaró: “Cuando hablo de porteños, me refiero a los oligarcas, no tiene que ofenderse el obrero”

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, ofreció una aclaración este miércoles ante los dichos sobre los porteños, que ofendieron a la población mencionada. El mandatario había dicho que “son unos reverendos hijos de su madre”.

Así, mencionó: “Se ofenden por todo lo que dije ayer. En las emisoras de los porteños se decía de mí cualquier cosa. No me importa nada”. “Cuando hablo de los porteños, me refiero a los oligarcas. No tiene que ofenderse el obrero, porque él también está sufriendo la oligarquía”, agregó.

Las aclaraciones recientes llegaron en medio de la visita a El Potrillo, en Formosa, por el operativo solidario “Por nuestra gente todo”.

CABA ofendida

Insfrán se refirió a los porteños este martes 2 de mayo donde comentó: “La Ciudad de Buenos Aires es un distrito privilegiado: tiene 206 km cuadrados y nuestro suelo tiene 74.600 km cuadrados. Es más, aquí tenemos que hacer 14 mil metros de cañería para llevarle agua a 15 o 20 familias”.

“Lo de ellos es muy distinto, aquí es mucho más difícil y, sin embargo, lo tenemos y es gracias al esfuerzo de todos, porque no es logro de una persona, sino de todos. Cada uno aportó su granito de arena y tenemos lo que tenemos hoy en salud, en educación, en agua potable y conectividad”, agregó.

“Los del interior somos todos pobres, ellos vienen a buscar pobres acá, pero ¿para qué vienen si en Recoleta van a encontrar en la vereda de las calles familias viviendo con su calentadorcito?. Acá somos pobres, pero dignos”, cerró el gobernador formoseño.