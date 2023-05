Un nombre sorpresivo: quién sería la tercera en discordia entre Castro y Vigna

Flor Vigna y Luciano Castro siguen juntos. Al menos, por ahora. pero está claro que hubo, o hay, una crisis: incluso ella, consultada, no cerró de forma contundente la posibilidad de una ruptura. “Prefiero no decir nada”, afirmó, y para colmo se bajó de la obra que protagonizan ambos, “El divorcio”.

“El entorno íntimo de Flor Vigna y me confirma que se están separando. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir juntos por la obra”, dijeron en “Socios del Espectáculo”, y la primera razón citada fue, simplemente, desgaste. “A mí me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco está dicha la última palabra, quizás no trabajando juntos deciden recomponer la relación”.

Sin embargo, emergieron luego rumores de una tercera en discordia. Una infidelidad descubierta. De él. Con una misteriosa señorita M, de 40 años.

LA TRAVESURA

La travesura habría ocurrido en Mar del Plata, durante el verano, mientras la obra salía a escena todos los días. “Ella se hizo la dura. Tardó tres minutos. Él la invitó a su casa. La señorita M tiene 40 años, es profesional, tiene tres hijos”, dispararon en “Gossipeame”.

“Estos encuentros se dieron cuando Vigna no estaba en Mar del Plata. En ese barrio privado hay cámaras de seguridad”, aseguraron.

¿De quién se trataría? Nada más y nada menos que Alina Moine, periodista deportiva y conductora, sería “La señorita M” que estuvo con Castro luego de conocerlo en un gimnasio.

Lo curioso es que la semana pasada, Alina, vinculada sentimentalmente durante los últimos dos años, con Marcelo Gallardo, blanqueó que está en una relación con Federico Giuliani, ex jugador de fútbol y ex de Cande Tinelli.

En realidad, fue él quien blanqueó que están saliendo, en su cuenta de Instagram, pero ella le comentó aparentemente feliz, y estas decisiones suelen tomarse, claro, en conjunto. ¿Le traerá problemas este rumor a Alina en su nueva relación?

Mientras tanto, Vigna sigue sin hacer mención a las versiones. Y el fin de semana estuvo sola en la Bresh, viviendo la vida loca. La crisis continúa, y la historia, al parecer, también...