Verón sacado con un hincha: "Sos una tortuga, andás pavoneando"

El vicepresidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, se la volvió a agarrar con un hincha, a quien le mostró su descontento ante un comentario.

Como se sabe, Verón suele estar atento al termómetro del hinchas y utiliza su cuenta de Instagram para marcar postura.

En las últimas horas, el objetivo fue marcado en una publicación en Instagram, de un perfil partidario pincharrata. El posteo mencionaba el empate de los de Domínguez en Alta Córdoba, ante Instituto.

El ex jugador reaccionó a un comentario del usuario Her.Magnotta, que escribió: “Gracias Verón por los 7 partidos de Balbo. Crack, dueño wanna be del club, hdrmp”.

La Brujita, fiel a su estilo, no dudó en responder al comentario en el que se lo mencionó. “Tranqui capo te va a dar un ACV, solo te veo en estos momentos. Ya te dije, vos no sos pincha. Aparte sos una tortuga acá, andás con la cabeza afuera pavoneando. No te da para otra cosa que putear por acá tortugon”, cruzó con un emoticón de risa.

No terminó ahí pues el usuario retrucó la respuesta: “¿Quién sos vos para clasificar quién es de Estudiantes y quién no? Sos el vicepresidente. Con la fama y la carrera que tenés, te tendría que sobrar seguridad como para andar rebajando a los hinchas que pensamos distinto a vos. Lo único que se te pide es que dejes de darle sueldos a amigos tuyos, haciendo experimentos con el escudo, que es de los socios”. Sin embargo, el 11 albirrojo no siguió la conversación.