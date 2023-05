El titular del PRO reveló si Vidal será precandidata a presidenta o no

El titular del PRO, Federico Angelini, confirmó que la diputada y ex gobernadora María Eugenia Vidal no será precandidata a presidenta en las primarias de Juntos por el Cambio. Si bien aún no hay confirmación formal, se espera que ocurra en las próximas horas.

“Es una decisión personal de no ser parte de la competencia, pero probablemente sea parte del proceso”, planteó el dirigente en declaraciones a la prensa, y entre risas afirmó: "Sabíamos que iba a haber un anuncio de parte de ella. Así que bueno, hay menos candidatos”.

El presidente interino de la fuerza reveló que la intención de no competir responde a una decisión personal de la propia Vidal.

Consultado sobre el futuro de la diputada, Angelini descartó la posibilidad de que se lance a competir por la Ciudad de Buenos Aires, y aseguró que el candidato del espacio es Jorge Macri. “María Eugenia es una gran dirigente, con enorme futuro, donde crea que pueda que aportar su granito de arena, pero hoy nuestro candidato es Jorge Macri, incluso ella lo ha dicho”, expresó.

Sus dichos van en sintonía con lo expuesto por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en la mañana de hoy sostuvo que el PRO tiene sólo dos candidatos en CABA, que son Jorge Macri y Fernán Quirós.