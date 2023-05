La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo tendrá como plato principal la presentación de River ante Boca, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. A su vez, un rato mas tarde, en La Plata, Estudiantes va a recibir a Vélez, buscando seguir escalando posiciones en el torneo. En Francia y sin Lionel Messi entre los convocados, juega el PSG ante el Troyes. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Rosario Central vs. Platense ESPN Premium

17:30 River vs. Boca ESPN Premium/ TNT SPORTS

21:00 Tigre vs. Newell´s ESPN Premium

21:00 Estudiantes vs Vélez TNT SPORTS

SERIE A

09:55 Torino vs. Monza ESPN 2/ STAR +

12:50 Napoli vs. Fiorentina ESPN 2/ STAR +

13:20 Udinese vs. Sampdoria STAR +

15:30 Lecce vs. Hellas Verona STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:55 Lyon vs. Montpellier STAR +

15:30 Troyes vs. PSG ESPN 2/ STAR +

PREMIER LEAGUE

12:20 Newcastle vs. Arsenal STAR +

14:50 West Ham vs. Manchester United STAR +

BUNDESLIGA

12:55 Borussia Dortmund vs. Wolfsburg STAR +

NBA - PLAYOFFS

16:30 Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics ESPN 3/ STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Deportivo Maipú vs. Atlético Rafela TYC SPORTS PLAY

15:00 Temperley vs. Gimnasia y Esgrima (MZA) TYC SPORTS PLAY

15:00 Giullermo Brown vs. Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

15:30 San Telmo vs. Alvarado TYC SPORTS PLAY

21:00 San Martín (T) vs. Patronato TYC SPORTS PLAY

BRASILEIRAO

11:00 América Mineiro vs. Cuiabá STAR +

16:00 Athletico Paranaense vs. Flamengo STAR +

16:00 Bahia vs. Coritiba STAR +

16:00 Sao Paulo vs. Internacional STAR +

18:30 Botafogo vs. Atlético Mineiro STAR +

18:30 Goiás vs. Palmeiras STAR +

18:30 Gremio vs. RB Bragantino STAR +

LIGA SMARTBANK

09:00 Villarreal II vs. Sporting Gijón STAR +

11:15 Ponferradina vs. Málaga STAR +

13:30 Oviedo vs. Zaragoza STAR +

EREDIVISIE

09:25 Excelsior vs. Feyenoord ESPN 3/ STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:30 Giresunspor vs. Fenerbahce STAR +

ATP MASTERS 1000 - MADRID

13:30 Final ESPN 3/ STAR +

PRIMERA C

14:00 Liniers vs. Atlas DIRECTV SPORTS / 1610

GOLF: WELLS FARGO CHAMPIONSHIP

14:00 Última Vuelta ESPN Extra/ STAR +

LIGA DE GRECIA

14:00 Volos vs. PAOK STAR +

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE

14:50 Final STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Toulouse vs. Bordeaux STAR +

F1 - GP DE MIAMI

16:25 Carrera STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

17:00 American Raptors vs. Yacaré XV STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 San Diego Padres vs. LA Dodgers ESPN Extra/ STAR +