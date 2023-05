Los ahorristas van al dólar y compran todo lo que pueden

Esperando desesperadamente el adelanto de DEG que estudia a fuego lento el FMI, la galera de Massa cocina otro parche, pero ayer no aparecieron ni conejos, ni liebres, ni roedores, ni comadrejas de la mano del ministro y, sin nada nuevo, la corrida siguió siendo la misma: ahorristas e inversores compran a dos manos todos los dólares que regala el Gobierno para frenar la corrida, hubo quietud en bonos y en riesgo, y la Bolsa mejoró, pero con triple volumen en acciones extranjeras, en detrimento de las compañías argentinas.

Como si no hubiera otra música que tocar, la canción sigue siendo la misma. El secretario de Comercio Matías Tombolini cocina una enésima lista de precios justos, prometiendo que esta vez estarán incluidos los supermercados chinos, pero los costos siguen creciendo y la inflación no cede. Y ayer eso mismo fue confirmado por el índice de la CABA, que midió para abril una inflación del 7,8% mensual (la mayor en once años) y lo que prende fuego los hogares de los más pobres es que alimentos subió 11% en el mes y 119% en los últimos doce meses.

La tasa de inflación en alza

Con este panorama, la sensación social es que la inflación está colocada en una escalera alcista, con pronóstico reservado, y por eso los depósitos en pesos crecen a mitad de velocidad que hace un mes y los depósitos en dólares siguen bajando (ayer se fueron otros US$ 24 millones, con el ex ministro Nicolás Dujovne advirtiendo que los dólares líquidos del BCRA son negativos y que es altamente probable que estén usando dólares de los depositantes (que están en encajes) para mantener esta transitoria quietud cambiaria. Ayer, sin participación de dólar-agro, el BCRA compró apenas US$ 8 millones en el mercado, pero perdió reservas por US$ 59 millones y rompió en el nivel bruto el piso de US$ 34.000 millones, por lo que se colocó en el menor nivel en siete años.

Esta situación se concretó con notable intervención con bonos de parte del Gobierno, tanto que el volumen operado en títulos fue el más alto de todos los tiempos (casi cuatro veces más alto que el habitual) y el dólar blue siguió en alza, los dólares financieros bancarios retrocedieron a fuerza de gasto público, pero el dólar senebi saltó. En medio un mercado cambiario mundial en el que el dólar global subió nuevamente, ya que mañana EE.UU. difunde su IPC, y se espera una inflación de abril en la zona del 0,4%, con 5% anual, en un nivel que se resiste a la baja pese a la reciente suba de tasas de la Fed, lo cual hace suponer que en poco más de tres semanas puede haber otro incremento en la tasa base norteamericana.

Por el momento, por ayer, el temor al colapso bancario sigue presente pero no se expande, aunque de todos modos sí hubo un temblor porque el encarecimiento del crédito hizo que Binance trabara pagos con Bitcoin y con eso las criptomonedas cayeron fuerte, generando muchas dudas en el sector. El factor que encendió esa mecha fue originado el viernes pasado, cuando se conocieron datos de empleo muy firmes en EE.UU., lo cual hace temer menos a la recesión, ya que los hogares de EE.UU. tienen un exceso de ahorro de US$ 500.000 millones por los repartos de fondos realizados a lo largo de la pandemia. Por eso, la Bolsa de Nueva York se sostiene, como paralizada, y no le teme tanto a la decisión de la Fed sobre la tasa corta en junio, veremos qué ocurre mañana al difundirse el IPC.

Ayer, por lo pronto, las tasas largas de EE.UU. siguen subiendo: se pagó 4,8% anual a 1 año de plazo, 3,5% a 5 años, 3,5% a 10 años y 3,8% a 30 años. Y eso fue suficiente para que en el exterior el dólar global subiera de nuevo contra todas las monedas: tuvo un alza del 1,2% en Brasil, 0,6% en Chile, 0,3% en México, 0,2% contra el euro y el yen y 0,1% contra la lira y el yuan.

El dólar en Argentina

A nivel local, con Gabriel Rubinstein mirando su teléfono cada cinco minutos, esperando mensajes desde el FMI, hubo cierta pausa por los resultados electorales del domingo en La Rioja, Jujuy y Misiones.

Pero, más allá de las urnas, lo que mantuvo la caldera cambiaria encendida fue la inflación porteña, con gran alarma en el Gobierno por los precios de los alimentos: a las empresas del sector les suben los costos y obviamente no entregan productos si los números no les cierran, por más multas que lluevan desde el Gobierno. Con esto, el mercado cambiario tuvo pocos cambios, pero con ahorristas e inversores comprando todo lo que vende Massa para frenar la corrida. Así, el dólar blue subió $1 hasta $470, el dólar Qatar saltó $4,40 hasta $476,36, el Ssenebi subió $1,93 hasta $443,21, el MEP bajó 70 centavos hasta $431,65 y el contado con liquidación bajó $1,80 hasta $438,81. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue del 97% y la del CCL con el mayorista fue del 93%, mientras el equipo económico acelera la devaluación oficial, para ver si pueden cerrar la brecha de abajo hacia arriba.

Bonos y acciones

Así, mientras especuladores están comprando bonos argentinos a una paridad muy baja de US$ 22 por cada 100 de valor facial, hubo cuádruple volumen en títulos públicos, por la intervención del Gobierno, por lo que en definitiva los bonos argentinos casi no cambiaron y el riesgo país subió 1 punto hasta 2.577 puntos básicos, siempre nueve veces más alto que en los países vecinos.

En papeles privados, mientras tanto, los inversores internacionales están pendientes del anuncio del IPC de EE.UU. que se realizará hoy. Por eso, la Bolsa de Nueva York terminó plana: el Nasdaq subió 0,2%, el S&P avanzó 0,1% y el Dow bajó 0,2%. Al tiempo que la Bolsa de San Pablo subió 0,8% y la de México mejoró 0,2%.

A nivel local, con $4.649 millones operados en acciones y $12.826 millones en Cedears, hubo una fuerte suba del 2,4% en la Bolsa de Buenos Aires. Mientras que los ADR argentinos que cotizan en Nueva York estuvieron mixtos, con subas del 1% al 8,6% para IRSA, Supervielle, Edenor, Mercado Libre, Francés, Galicia, TGS e YPF; con bajas del 1% al 3,3% para Bioceres, Despegar y Telecom.

De fondo, oscilando entre la posible suba de tasas que aplique la Fed en junio, más el posible aterrizaje suave, sin recesión, en la economía norteamericana, ayer hubo una nueva suba del 2,3% para el petróleo, con metales preciosos mixtos y metales básicos sin plaza por feriado tras la coronación de Carlos III. En granos, tanto Chicago como Rosario estuvieron con precios mixtos para los granos. Y el titulo del día fue la fuerte caída del 6,9% para el bitcoin y desplome en el resto de las criptomonedas por suspensión de pagos en Binance.

Estrictamente, lo que ocurrió es que los retiros de Bitcoin en Binance se han vuelto a cerrar temporalmente, y el exchange de criptomonedas afirma que se debe a una gran acumulación de retiros pendientes. Binance tuiteó ayer que suspendió los retiros de BTC "temporalmente" ya que había un "gran volumen de transacciones pendientes" y añadió que muchas operaciones siguen por hacerse, ya que sus "tarifas establecidas no anticiparon el reciente aumento de las tarifas de gas de red". El exchange dijo que estaba "trabajando en una solución" y que los retiros de Bitcoin volverían "lo antes posible". Inquietos, muchos cripto adictos desensillaron y el BTC, que rozó los US$ 30.800 el 13 de abril, cerró ayer a US$ 27.650. Veremos qué pasa mañana, si el IPC norteamericano da en abril 0,4% mensual y 5% interanual, con gran resistencia a pesar del apretón de Powell.

(*) Nota publicada en eleconomista.com.ar