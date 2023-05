Larreta defendió a Bullrich tras las acusaciones de Cristina, y habló de "teorías conspirativas"

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se metió en la polémica por la causa que investiga el intento de magnicidio. En ese sentido salió a defender a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, tras las acusaciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El funcionario habló con la prensa durante un acto en la Autopista Illia y disparó: "Que la Justicia investigue a fondo, no se tiene que meter la política en las investigaciones judiciales. No entremos en estas teorías conspirativas".

Ayer la ex presidenta había acusado a Patricia Bullrich de estar detrás del "encubrimiento del intento de asesinato" que sufrió el pasado el 1º de septiembre en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta. Así fue que involucró a la ex ministra de Seguridad en la causa luego de que Ivana Bohdziewicz, ex asesora del diputado del PRO Gerardo Milman, reconociera que un perito informático había borrado su teléfono en unas oficinas de Patricia Bullrich. Según la joven, pidió adelantar su declaración como testigo en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner porque se sentía "presionada".

En tanto, Rodríguez Larreta continuó con su discurso como precandidato presidencial y remarcó que tiene "una actitud de hacer y hacer, porque el Gobierno no está para gritar, señalar con el dedo, echarle la culpa al otro, tirar la pelota afuera, sino trabajar y dar soluciones".

En ese sentido sostuvo que "los argentinos le perdimos el miedo al cambio, al desarrollo", y dijo que en la Ciudad "la interna (de Juntos por el Cambio) se define en la PASO". Además ratificó que se apunta a "trabajar para que haya un solo candidato del PRO" en las PASO porteñas.

Por último, el aspirante a la Presidencia rechazó los dichos del coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien manifestó: "No dura ni dos segundos Larreta con su programa". "Basta de amenazas, de patoteadas, de la Argentina de la violencia", aseguró el mandatario porteño.