La disputa en el PRO sigue frenando el arribo de Espert a Juntos por el Cambio

La llegada de José Luis Espert a Juntos por el Cambio sigue en veremos. La tensión interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta asoma como el obstáculo central para que el economista finalmente se incorpore con su armado y participe de las Paso en la coalición opositora.

Esta tarde Espert se refirió al tema y lanzó una advertencia. “No voy a aceptar que me digan desde qué lugar tengo que participar”, disparó. No se trata de una definición lanzada al azar por el líder de Avanza Libertad, sino más bien un mensaje respecto de que quiere ser él el que defina si competirá como candidato presidencial o lo hará por la Gobernación bonaerense.



¿Por qué Espert aparece en medio de la puja presidencial entre el alcalde porteño y Bullrich? En medio de las sospechas y suspicacias que rodean esa puja, la ex ministra de Seguridad cree que es Rodríguez Larreta quien auspicia que Espert sea candidato presidencial en las Primarias, con el supuesto objetivo de restarle votos en esa contienda.

Por eso, si bien Bullrich no resiste el arribo de Espert a Juntos por el Cambio, pretendería que compitiera como candidato a gobernador para licuar ese supuesto efecto contrario a sus intereses.

En medio de esa puja, tanto el radicalismo como la Coalición Cívica y el peronismo de Miguel Pichetto, ya le dieron la bienvenida al economista liberal. Pero el PRO aún no resolvió pese a que el candidato a gobernador de Rodríguez Larreta, Diego Santilli, saludó la llegada de Espert. Un arribo que, como se dijo, sigue en veremos.