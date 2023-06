El Kun Agüero y Carlitos Tévez hablaron de la famosa "cama a Basile"

La final de Champions League que consagró al Manchester City tuvo varias perlitas en el streaming de la plataforma Star+, donde estaban presentes Sergio “Kun” Agüero y Carlos Tevez como comentaristas. Ambos, en plena transmisión, vivieron momentos algo incómodos.

En el entretiempo, Carlitos y el Kun hablaron de su paso por la Selección Argentina en distintos ciclos, y un seguidor le escribió al ex Independiente para que hablara de "la cama que le hicieron a Basile". El comentario tenía que ver con un viejo mito que se instaló en el final de la etapa de Alfio Basile como entrenador de la Albiceleste. Se rumoreó siempre que el Coco había sido eyectado de su cargo por pedido de los jugadores y para que Diego Maradona ocupara ese lugar, en la previa de Sudáfrica 2010.

"¡Qué cama si yo tenía 9 años! Eso fue un invento de los periodistas. Yo era un pendejo y es la Selección Argentina, cómo pueden pensar algo así. No se dejen llevar por las boludeces que dicen, inventan cosas", se quejó el Kun, disparando contra el periodismo.

Tevez, más sereno, aportó otro comentario para recordar el ciclo Basile. "A mí lo que siempre me dolió fue que el Coco agarró la Selección y lo primero que dijo fue que Tevez iba a ser su 9 y yo no le pude responder. Me quedó como una gran frustración eso, no pode devolverle esa confianza", lamentó el ex Boca.