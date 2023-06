Filtran audio explosivo de Jorge Rial a More: “Sé que me..."

En medio de una nueva batalla entre More Rial y su papá, se conoció un audio que el “Intruso” le envió a su hija en 2018, cuando estaba de novia con Facundo Ambrosioni.

“¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque te quiere?”, dispara, y le dice que “me cag… todas las parejas que pudiste. No estudiaste, no hiciste un caraj… Vas a esa provincia de mier…, con esa gente de mier… Todos delincuentes, negros. Y te lo estoy grabando para que después uses esto, porque lo vas a hacer. Sé que me vas a traicionar, estás así. Porque vos por la guita sí lo vas a hacer”.

Luego, en el mismo programa, reprodujeron un segundo audio donde el conductor detalla que More Rial había utilizado sus tarjetas de crédito: "Pará un poco, no rompás más los huevos. Loco te dije que no tiene plata ese pibe. Ese pibe que afana tarjeta de créditos, que anda con armas, que tiene un montón de plata en la cama”. “¿Vos me estás cargando?, ¿Vos querés que mañana vaya a la Justicia? Voy a la Justicia. Yo no tengo ningún problema. La verdad hija me volvés loco (...) Me cagaste 500 lucas con una tarjeta. Otro tanto con otra. Tiene que haber sido este seguro, porque este es especialista en esto. Estoy podrido ya. Me puteas delante de todo el mundo y después va al *** este y a tu amiga, los que te cuidan. Yo te cuido. Yo te cuido", sentenció