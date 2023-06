Bullrich robustece su armado y suma a otros tres intendentes

Patricia Bullrich ordenó a sus armadores robustecer la estructura bonaerense de su espacio donde venía remando de atrás en la carrera contra Horacio Rodríguez Larreta. Arrancó dando algunos golpes políticos con la llegada de los intendentes de San Nicolás, Manuel Passaglia, y de Bahía Blanca, Héctor Gay. Y en las próximas horas, según se comenta en fuentes partidarias, la precandidata presidencial dará la bienvenida a otros tres alcaldes del interior bonaerense.

Uno de ellos es el jefe comunal de Dolores, Camilio Etchevarren. El alcalde se define como macrista aunque en las últimas semanas había expresado su respaldo a Diego Santilli, al aspirante a la Gobernación de Rodríguez Larreta. Sin embargo, su alineamiento nacional habría precipitado el acuerdo con Bullrich.

El otro intendente que blanqueará su llegada al espacio de la ex ministra de Seguridad es Eduardo Campana, de General Villegas. Campana dio un paso gestual en las últimas horas al participar de un acto en La Matanza junto a Bullrich y el candidato local Lalo Creus.

Campana acaba de anunciar que no irá por un nuevo mandato y promueve en su lugar a la actual jefa de Gabinete, Marina Justo. Si bien llegó al municipio de la mano del radicalismo en 2015, luego se pasó al PRO durante la administración de María Eugenia Vidal.

El tercer caso es el de Mariano Barroso, el intendente de 9 de Julio. El alcalde viene de perder la interna de 2021 contra el radicalismo y al igual que Campana, anunció que no irá por un nuevo mandato. Acaso como adelantándose al anuncio, en las últimas horas Santilli llegó al distrito y se reunió con el dirigente radical Ignacio Palacios, quien fue justamente verdugo de la lista de Barroso en las Primarias mencionadas.

En tanto, Bullrich, anunció ayer un acuerdo electoral con Cristian Ritondo en la Provincia, luego de ser relegado como postulante para la gobernación bonaerense, en medio de versiones que indican que podría encabezar la lista de diputados nacionales.

“Lo que viene es para gente con coraje y decisión. Se integra Cristian con todo su equipo a La Fuerza del Cambio. Cada vez somos más los que construiremos un cambio profundo para revertir esta decadencia invivible. Con nosotros esta realidad cambia”, publicó Bullrich en sus redes sociales, junto a una foto de ambos.

ELECCIÓN

La precandidata presidencial eligió al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, como su postulante a gobernador bonaerense, que deberá competir en las PASO del 13 de agosto con Diego Santilli, el elegido por Horacio Rodríguez Larreta. “Lamentablemente no me tocó esta vez. Pero soy parte de un equipo: el equipo del PRO y de JxC que desde hace años trabaja con aciertos y errores para construir un país libre, moderno, donde cada argentino pueda generar riqueza, trabajar y ser feliz y no depender de la dádiva de un gobierno o un político”, dijo, por su parte, Ritondo.

En un comunicado que lleva como título “La fuerza del cambio que se necesita para dar vuelta la historia”, el diputado nacional anunció: “Decidimos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos porque estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza”.