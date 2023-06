Todo en regla: Santi Maratea se presentó ante la IGJ por la colecta para Independiente

La IGJ (Inspección General de Justicia) confirmó este martes que no hubo “controversias” en la colecta de Santi Maratea para Independiente. El influencer, a dos meses del inicio, recaudó el 10% de lo necesario para ponerse al día con las deudas.

Ricardo Nissen, titular de la IGJ, se presentó junto a Santiago Maratea y Juan Marconi, vicepresidente de Independiente, en la sede del centro porteño para dar una conferencia de prensa.

Fue Nissen quien inició el diálogo para aclarar que “cuando vemos algo raro, ponemos objeciones. En este caso en particular no hubo controversias, sí discrepancias en metodologías al llevar el fideicomiso a Neuquén. No había razón para llevarlo allá porque los puntos de contactos eran en Buenos Aires”.

"Analizamos profundamente la letra del fideicomiso, tanto Santiago Maratea como sus letrados nos dieron la razón y otras las discutieron. Nosotros llegamos a la conclusión que ahora está todo bien, con presunción de legalidad y desde las 10.30 de la mañana fueron inscriptos como corresponde. La colecta nunca estuvo en peligro, ahora ya depende de ellos. Nosotros sólo controlamos", argumentó.

El influencer, vestido de traje, se mostró tranquilo y feliz por poder retomar sus actividades en las redes sociales y reunir el dinero necesario para los de Avellaneda. En tanto, destacó su malestar por “la mala leche” que tiene “algunos conmigo”.

La deuda del Rojo:

América de México por Cecilo Domínguez: U$S 5.700.000

Elche por Iván Marcone: € 2.000.000

Pescara por Elizalde: U$S 400.000

Aldosivi por Chávez: U$S 720.000

Barrio Obrero: U$S 83.597

Tijuana por Chucky Ferreyra: U$S 350.000

Mazatlán por Sebastián Sosa: U$S 100.000

Belgrano por Rigoni: € 250.000

Villa Francia por Togni: $ 1.699.770

Boca Juniors: U$S 369.851

Talleres por Menéndez: U$S 115.000

Gonzalo Verón: U$S 4.800.000

Gastón Silva: U$S 1.300.000.

Juan Cazares (incluye deuda con el representante): U$S 1.375.000

Pablo Hernández: U$S 395.000

Martín Campaña: U$S 170.000

Guillermo Burdisso: $ 650.000

Gabriel Hachen: U$S 297.072

Roberto Battion (Masterdraft): € 700.000

Representante de Alan Velasco: U$S 350.000

Permode S.A (representante de Elizalde): U$S 167.250

Derechos de imagen por Elizalde (Permode SA): U$S 202.177

Base Soccer (representante de Amorebieta): € 105.000

Padre de Patricio Rodríguez: $ 10.281.348

Sebastián Sosa: $ 28.831.000

Alex Vigo: $ 24.000.000

Miguel Brindisi: $ 50.000.000