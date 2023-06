El embajador de Alemania se despidió de la Argentina con duras críticas: "La economía sigue agravándose" 

Luego de tres años de gestión en la Argentina, el embajador de Alemania, Ulrich Sante, dio por finalizada su gestión en el país y para su despedida se realizó un acto que contó con la presencia de múltiples personalidades de la gestión pública y de la política a nivel nacional, y en el que además emitió un discurso con algunas críticas fuertes respecto del presente económico argentino al señalar que “sigue agravándose”.

Sante ofreció algunas palabras ante asistentes como la secretaria de Energía nacional, Flavia Royón; el secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Fulvio Pompeo; el juez federal Daniel Rafecas; los embajadores argentinos Gustavo Martínez Pandiani, Ricardo Lagorio y el europeo, Amador Sánchez, el belga Karl Daphne y el búlgaro Dan Petre.

En primer lugar, Sante recordó su visita al monumento y Museo Facundo Quiroga, en la provincia de La Rioja. "Finalmente pudimos comprender de dónde proviene el caudillismo de la Argentina, cuál es su esencia y por qué aún hoy posee una presencia política y de vez en cuando fuerte en el país", dijo.

Desde ese planteo analizó si la historia contribuía a la modernización del país o si más bien era un obstáculo. "Es una cuestión que un diplomático no debería analizar en público", dijo. Sin embargo, desde su lugar de "jurista", habló de "un claro rechazo a las organizaciones rebeldes y a la anarquía y en consecuencia, una clara preferencia por la supremacía de la ley y la Constitución para preservar y respetar los poderes y la independencia de la justicia".

Sante abogó por "un sistema de vida liberal" y manifestó rechaza a "todas las anclas" porque entonces "la democracia no prevalecerá".

Sante se declaró "amante" de Buenos Aires y de la Argentina al considerar que vivió "tres años muy bellos". Pero no se guardó opiniones con respecto a algunos aspectos del país que le parecieron frustrantes.

En ese sentido, deslizó que si bien le país pudo avanzar en la promoción de pymes, en el impuso de las nuevas tecnologías, de las start up, y en la formación de jóvenes estudiantes para que puedan ingresar de jóvenes al empleo privado y no "dependan de un plan" -la realización del Foro Futuro Argentina Alemania fueron un éxito aquí- se refirió al "fiasco" de que la Argentina no pudiera ser sede de la reconocida Feria de Hannover.

"Esta intención no pudo llevarse adelante durante el año en curso debido a la situación económica y financiera en la Argentina, que continúa agravándose en forma dramática", enfatizó.

"Si bien todo estaba previsto para su inicio en la Rural y tenemos representantes de la Rural, esta noche acá -como invitados, dijo- en el pasado mes de marzo, apostamos a un nuevo impulso para 2024 o 2025", señaló.

Por último, reflexionó que "mucho dependerá de que Argentina logre presentarse al mundo y especialmente a Alemania como un país en el que vale la pena invertir a largo plazo en forma segura y razonable".