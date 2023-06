Dos periodistas abandonarán "LAM", el programa de Ángel de Brito: de quiénes se trata

El programa de espectáculos mas visto actualmente en la televisión argentina, tendrá dos bajas importantes en los próximos días. "LAM", el ciclo de chimentos que conduce Ángel de Brito, perderá a Andrea Taboada y Estefanía Berardi.

Taboada fue la encargada de dar esta noticia mediante una historia de Instagram, en la que asegura que su salida "no es por una decisión propia": “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM”.

A su vez, agrega: "Obviamente le agradezco a todos mis compañeros, a Ángel de Brito y Mandarina Televisión (productora)".

Ella era sin dudas era una de las panelistas mas experimentadas del panel, que acumulaba ocho años continuos de actividad en el ciclo.

Por su parte, Berardi también dejará de estar presente en el equipo y manifestó: "A fin de mes me despido de LAM. Nadie me despidió, siempre me trataron súper bien”.

El conductor, Ángel de Brito, confirmó estas novedades en cuenta de Instagram, donde anunció que el plantel "se renovará".