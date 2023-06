Este domingo en EL DIA: el impacto del cambio climático en las costas de nuestra región

La edición de este domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés.

urismo: escapadas rurales para cambiar de aire: destinos cercanos para descubrir pueblos pintorescos. Lugares recónditos y desconocidos que para muchos invitan a ampliar experiencias de viaje y a disfrutar paisajes amplios y pacíficos. Los casos de Capitán Sarmiento, Gonzales Chaves y Lamadrd.

Lo último en dermatoestética en la Ciudad: en La Plata existen lugares que ofrecen asesoramiento y servicios personalizados que van desde mesoterapia hasta asesoramiento en skincare. Hay descuentos exclusivos para sus clientes en productos seleccionados.

Cuánto le cuesta a un policía estar en la calle: desde el chaleco antibala, hasta el uniforme o los borceguíes. Cuánto perciben de adicional para afrontar estos gastos. Y qué pasa con otros gastos, por ejemplo, en la operatoria de las comisarías.

El impacto del cambio climático en las costas de nuestra región: nuevos estudios coinciden en señalar que la franja costera del Río de la Plata será una de las más vulnerables ante la aceleración del aumento de los niveles del mar.

Realeza: la metamorfosis en busca de estilismos: el camino modista, la uniformidad y la transformación se destacan en sus formas de vestir. La necesidad de cuidar cada detalle para mantener la imagen de la monarquía. Los ejemplos de Letizia de España, Kate Middleton y Camila de Reino Unido.

TikTok: los peligros que amenazan a niños y jóvenes. Hay riesgos de los que todas las familias deberían tener constancia antes de permitirle a los menores que descarguen esta aplicación. Estudios y la recomendación de una especialista.

Shakira y Piqué: a un año de la separación, todavía vuelan las esquirlas. Han pasado 365 días desde que la cantante colombiana y el ex futbolista anunciaron la ruptura. Desde entonces, ella no para de disparar con munición gruesa. Y él no se queda atrás.

Numerosas opciones para los que buscan empleo. En los avisos clasificados de EL DIA se anuncia una amplia oferta de trabajos en diversas áreas. Una oportunidad ideal para quienes están en plena búsqueda laboral.