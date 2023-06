Graduados distinguidos: medallas en Ciencias Económicas

Rodolfo Etchegoyen

“Docentes de un gran nivel y mucha vocación”

Rodolfo Etchegoyen formó parte de la primera camada de graduados de la Licenciatura en Administración de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y realizó un Magíster en Administración de la Universidad Nacional de Chile.

Inició su experiencia profesional en el sector siderúrgico y luego se estableció como consultor independiente. Asimismo, llevó a cabo distintas actividades en Argentina, Panamá, Brasil y Bolivia, en algunos casos juntamente con consultoras internacionales.

En el ámbito profesional se desempeñó como director asociado de una importante y reconocida consultora en administración de empresas de nuestro país, habiendo dirigido numerosos proyectos sobre diagnóstico, planeamiento e implementación estratégica, organización de empresas, fusiones, ventas y adquisiciones.

Además, dirigió numerosos proyectos de consultoría en industrias, en particular construcción, alimentación, multimedia, seguros y medicina veterinaria, entre otras.

En la facultad lideró el “Proceso de Reflexión Estratégica” desde 2008 a 2018 y fue Director de la Escuela de Negocios, realizando numerosos cursos y seminarios en el país y en el exterior.

“Es un verdadero orgullo que me hayan seleccionado para esta distinción. No me lo esperaba y fue una hermosa sorpresa”, dijo Rodolfo sobre el reconocimiento que recibirá mañana.

“Siento una gran gratitud hacia la facultad porque ha sido un excelente lugar de formación, con docentes de un gran nivel y mucha vocación”, comentó el hombre que desarrolló casi toda su profesión en la Ciudad de Buenos Aires aunque nunca dejó de vivir en La Plata.

“Mi actividad me permitió canalizar la docencia y trabajar con gente muy capaz , por lo que siempre estuve actualizado”, destacó.

“Siento mucha gratitud hacia la facultad porque ha sido un excelente lugar de formación”

Carlos Alberto López

Comprometido con la labor pública del país

Graduado de la carrera de Contador Público de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, el profesional se ha destacado en actividades que han trascendido lo académico realizando trabajos de relevancia en el ámbito profesional.

Su compromiso con la política lo llevó a trabajar en el sector público provincial, donde ha ocupado el cargo de Tesorero General de la Provincia de Buenos Aires en el regreso de a democracia, entre los años 1983 y 1987. Tras finalizar esa labor, también se ha desempeñado en el área estatal cuando fue electo como Senador Provincial para el período 1987-1991.

Además, tuvo el cargo de auditor de la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires (DEBA) y ha prestado servicios en la Dirección de Proyectos del Ministerio de Economía de la misma provincia.

Su buen desempeño lo hizo alcanzar tareas en el sector público nacional, donde ha sido auditor de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En cuanto el ámbito laboral privado, ha ejercido la profesión independiente como titular de su estudio contable.

Actualmente es vicepresidente de Distrinando, una empresa familiar que comenzó sus actividades en 1934 en Saladillo. Desde su inicio, la actividad de la firma fue enfocada al calzado y accesorios, y se realizaba únicamente por canales minoristas a través de tres locales comerciales. Después de 35 años, ya convertida en una fábrica, comenzó a operar en el mercado mayorista en toda la región.

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP ha ocupado el cargo de secretario de Gestión de Trabajos a Terceros durante 6 periodos de gestión, desde 1992 al 2014.

Fue Tesorero General de la Provincia de Buenos Aires entre 1983 y 1987