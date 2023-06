Filtran dato de Jey Mammón y la ceremonia de los Premios Martín Fierro: “Andá a pararlo”

Jey Mammón de a poco comenzó a mostrarse públicamente tras las denuncias por abuso sexual que efectuara contra él a través de las redes sociales el joven Lucas Benvenuto.

Según se informó, el sábado por la noche Mammón anduvo de paseo por el centro porteño e incluso acudió a un teatro de la calle Corrientes.

Allí la gente lo abordó y también algunos reporteros se le acercaron para realizarle preguntas. En ese marco, Mammón respondió: "Saliendo un poco a pasear. Recibiendo, un poco, el cariño de la gente. Saliendo con amigos, con Gustavo Sofovich, que es un amigo y, además, es productor".

Además, le consultaron acerca de si volvería a la televisión tras la acusación pública: “Tampoco me importa que me crean o no me crean. Tengo la cabeza explotada, que no sé lo que quiero, hoy no sé lo que quiero. No es momento para pensar, hoy, qué es lo que quiero hacer”, dijo.

Por otro lado, el periodista Adrián Pallares aseguró ayer que Jey Mammon acudirá a la entrega de los Premios Martín Fierro por su conducción en "La peña de morfi" por Telefe.

“Si ‘La Peña de Morfi’ está nominada al Martín Fierro”, aclaró Pallares sobre una posible concurrencia de Mammón a la premiación que anualmente organiza APTRA.

Por su parte, Rodrigo Lussich acotó: "Le van a decir ‘che, no hay lugar, en el baño tenés una silla’. Ahora si gana sale corriendo ¡Y andá a pararlo!".

A eso, Pallares fue contundente: "No, hay lugar, hay lugar", dijo, dando por hecho que el conductor televisivo formará parte de la ceremonia de los tradicionales galardones de la radio y la televisión.