L-Gante preso: 18 días para una enorme cantidad de canciones nuevas

Ahora, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, tiene previsto ir a declarar a la Juzgado de Garantías N°2 de Moreno. Recordemos que, desde hace 18 días el cantante de cumbia 420 continúa detenido en la DDI de Quilmes.

Asimismo, en diferentes medios, se mostraron imágenes del lugar donde el músico pasa sus días mientras espera recuperar su libertad. También se supo que en estando en la celda, durante los primeros días compuso una infinidad de canciones.

Por otra parte, se explicó que, la situación cambió la semana pasada porque decayó el estado de ánimo del cantante por varias cuestiones que le generaron tensión, como el cambio de abogados y la visita de la familia a la DDI de Quilmes: su mamá Claudia Valenzuela, su pequeña hija Jamaica y su expareja, Tamara Báez.

Finalmente, se sabe que, en total son 16 celdas y aunque él está solo en la celda número cuatro, cuenta con una cama, pero no tiene colchón. Entre las últimas novedades relacionadas en la causa, la nueva defensa de L-Gante pidió su excarcelación extraordinaria tras el cambio de calificación que dispuso el juez de la causa en la que está detenido, acusado de amenazar y privar de la libertad a dos vecinos en General Rodríguez. El titular del Juzgado de Garantías N°2 de Moreno, Gabriel Castro, le había atenuado la imputación en la resolución donde le negó la liberación.