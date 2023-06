Volvió al acecho el aguilucho de Plaza Belgrano: atacó a un perro y su dueño

Vecinos de Plaza Belgrano revelaron que en el espacio verde, un “aguilucho” atacó a una persona y su perro. Fue este lunes y desde Zoonosis “dicen que no van a hacer nada”.

El platense compartió su relato a través del Whatsapp de Diario EL DÍA (2214779896). Allí explicó que esta tarde, del lado del Monumento, este ave atacó a un perro y “el dueño también fue atacado”.

Por la herida, al hombre “le tuvieron que dar tres puntos de sutura en la oreja”. Al denunciar ante la oficina de Zoonosis “dicen que son aves peligrosas pero no van a hacer nada”.

Si bien los vecinos aseguraron que se trata de un “aguilucho”, hace varios años que en la zona se registran la presencia y los ataques de gavilanes, por esta época.

En julio del año pasado, un gavilán fue grabado por una cámara de seguridad atacando a un hombre en la zona de la Terminal platense. Ocurrió en 3 entre 39 y 40, a pocas cuadras del reciente ataque denunciado en Plaza Belgrano.

Por otro lado, en mayo del 2021, otro ejemplar de estas aves, conocidas como “Parabuteo unicinctus” en el lenguaje científico, atemorizó a los vecinos de 3 y 39.

Estas aves son gavilanes mixtos que vuelan por ese sector de la Ciudad de mayor movimiento vial y peatonal. Se posan sobre los árboles para tener mejor vista a la hora de atacar a las presas y, desde los primeros ataques, los platenses comenzaron a filmarlos.

La especie de gavilanes mixtos se alimentan mayormente de roedores y otras aves, por lo que el barrio de la Terminal es la zona predilecta.

¿Por qué aparecen en La Plata?

Ahora, la pregunta que surge es ¿por qué comienzan a aparecer especies más vinculadas a las zonas rurales en espacios netamente urbanos? Por varios motivos, explicó tiempo atrás Diego Montalti, de la sección Ornitología del Museo de Ciencias Naturales. “Cada hay más aves en la Ciudad, de las que siempre hubo y otras nuevas, que se incorporan a este ambiente. Eligen estos lugares por el alimento; las grandes arboledas, donde anidan, duermen y comen; porque hay menos predadores; más fuentes de agua y además porque la gente tiene otra conciencia y ya no las maltrata como ocurría hasta hace unos años”, subrayó el especialista.

Los gavilanes mixtos son, al decir de la comunidad científica que estudia hábitos y comportamientos de aves, “inofensivos” para los seres humanos. Es más: Montalti remarcó no sólo que es “muy raro” que ataquen a personas o mascotas en esta época del año sino que además es una especie necesaria en el combate de roedores. “Bajan de los árboles a comer ratas y lauchas, y me llama la atención que piquen la cabeza a la gente porque este no es el momento de los nidos, cuando podrían salir a defender a sus pichones”.

Esta especie habita desde América del Norte hasta el norte de la Patagonia y en nuestra ciudad hace tiempo que nidifican en la zona del Paseo del Bosque, en los alrededores de la facultad de Medicina.