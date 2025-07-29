Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por 4 millones: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Docentes universitarios confirmaron una semana de paro en el regreso de las clases

La huelga se realizará lunes, miércoles y jueves. El martes es aniversario de la UNLP y el viernes feriado turístico

Docentes universitarios confirmaron una semana de paro en el regreso de las clases
6 de Agosto de 2025 | 21:21

Escuchar esta nota

Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata paralizarán las actividades la próxima semana. Habrá protesta en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias. Para los alumnos puede haber complicaciones para inscribirse a las materias cuatrimestrales de la segunda etapa del año si los nodocentes se suman a la huelga, mientras que para los estudiantes del sistema preuniversitarios no habrá clases (Anexa, Nacional, Liceo y el bachillerato de Bellas Artes).

A las medidas de fuerza que adoptarán la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp), se sumará que el martes no habrá actividades por el 120º aniversario de la Universidad Nacional de La Plata. Lo mismo ocurrirá el viernes 15 de agosto, ya que es un feriado turístico, según lo decidió el gobierno nacional.

DOCENTES A LA HUELGA

El Plenario de secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (Conadu) resolvió comenzar el plan de lucha del segundo semestre del ciclo lectivo con la realización de una semana completa de paro desde el próximo lunes 11 de agosto.

Ante esa medida, Adulp realizó hoy una asamblea extraordinaria en la que delinearon la protesta que se llevará a cabo la próxima semana. Luego de un intenso debate, se resolvió por unanimidad adherir al plan de lucha propuesto por Conadu para realizar la huelga el lunes, miércoles y jueves próximos.

A su vez, ya se planteó la posibilidad de que desde el 18 de agosto haya paros rotativos de 48 horas en las semanas siguientes.

Carlos De Feo, secretario general de Conadu, dijo que “la situación salarial que estamos viviendo en las universidades es histórica. No hemos vivido nunca en nuestro país una caída salarial de estos niveles. Pero nuestros reclamos no pueden ser sectoriales; las y los universitarios debemos aportar y confluir con las demandas de los distintos sectores que hoy sufren las consecuencias del programa de gobierno en todo el país”.

LE PUEDE INTERESAR

Cientos de devotos y una peregrinación de 10 kilómetros en La Plata para venerar a San Cayetano

LE PUEDE INTERESAR

La Plata: anunciaron la reconstrucción de la Plaza España

En ese contexto, ya se prepara una nueva marcha federal universitaria para fines de este mes.

Si bien hoy Diputados de la Nación le dio media sanción a la ley de financiamiento universitario y aún debe tratarse en el Senado del Congreso Nacional, en el sector prevén que ante la posibilidad de convertirla en ley, desde el Ejecutivo nacional haya un veto de la misma.

PARITARIA NODOCENTE

Una de las novedades de esta semana es que el gobierno nacional convocó a paritarias a los nodocentes. Ese encuentro del martes marcó el plenario que realizaban anoche en la Federación nacional de trabajadores nodocentes (Fatun) donde analizaban la propuesta que hizo Educación nacional al sector y no había indicios ciertos sobre la postura de la federación. Ese llamado podría ser un elemento para que los nodocentes no se plieguen a las medidas convocadas por los docentes para paralizar la actividad la próxima semana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

En La Plata, acorralados por el delito: una banda, dos víctimas y el mismo pavor

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Los comercios de barrio le dicen no a las remarcaciones: “¿Quieren vender? Bajen los precios”

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores
+ Leidas

Así quedará el Parque Saavedra tras la reconstrucción: una por una, las obras previstas

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

En Estudiantes se vienen cambios: quiénes son los dos juveniles que asoman para ser titulares

La batalla que ganaron los "hombres muertos": a 110 años de la hazaña del ejército de "zombies" rusos

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Identificaron al NN hallado en una casa donde vivió Cerati

Escándalo en el Grand Bell: fiesta adolescente, fuegos artificiales, amenazas y tiros
Últimas noticias de La Ciudad

Cientos de devotos y una peregrinación de 10 kilómetros en La Plata para venerar a San Cayetano

La Plata: anunciaron la reconstrucción de la Plaza España

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

La esquina de los tortazos: otro choque en Barrio Norte y el reclamo de los vecinos por semáforos
Deportes
Gimnasia visitará a Godoy Cruz en Mendoza buscando revalidar su rendimiento
Atención Pinchas: cambios en los accesos a UNO y el sistema de “QR dinámico”
Matías Abaldo firmó en Independiente y ya tuvo su primera práctica en Villa Domínico
VIDEO. Con un golazo de Barros Schelotto y doblete de De Asís, la Reserva del Lobo goleó 3 a 0 Godoy Cruz
Mauricio "Chicho" Serna habló sobre su salida de Boca: “Esto ya tuvo su fin”
Policiales
Drama vial en La Plata: un joven falleció tras pelear por su vida durante siete meses
La esquina de los tortazos: otro choque en Barrio Norte y el reclamo de los vecinos por semáforos
Accidente, un repartidor herido y tensión en pleno centro de La Plata
VIDEO. Un auto fue consumido por las llamas en el centro de La Plata e investigan un nuevo ataque de "quemacoches"
Crimen de Kim Gómez: elevan el caso a juicio oral
Información General
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera
Denunciaron a un pato por agredir a otras mascotas en Mendoza y se generó una insólita polémica
El misterio en torno al Sudario de Turín: clero y ciencia rechazan un estudio que afirma que es falso
La batalla que ganaron los "hombres muertos": a 110 años de la hazaña del ejército de "zombies" rusos
Espectáculos
El coletazo del escándalo: la decisión de Cecilia Milone que enfureció a sus compañeros de teatro
Juanes hizo un show gratuito en el subte D de Buenos Aires
Sofi Gonet se mostró con un apuesto joven y así fue la increíble reacción de Homero Pettinato
More Rial demorada por manejar a máxima velocidad en autopista y sin papeles: “Iba con su mai umbanda”
María Becerra preocupó a sus fans: “Tuve miedo de morirme y hoy tengo ataques de ansiedad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla