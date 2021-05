Vecinos afirman que fueron atacados por gavilanes mientras caminaban por la zona de 3 y 39

Aves raras en pleno microcentro. En estos días, vecinos de la zona de la Terminal de Ómnibus se han visto sorprendidos por la presencia de pájaros que, aseguran, hace un tiempo no integraban ese paisaje urbano. Se trata de gavilanes mixtos que vuelan por ese sector de la Ciudad de mayor movimiento vial y peatonal. Algunos vecinos aseguraron que se han registrado ataques a personas y mascotas por parte de ejemplares de esa especie.

De acuerdo al relato de distintos vecinos de la zona de 3 y 39, las aves denominadas en el lenguaje científico “Parabuteo unicinctus” se instalaron en el barrio hace aproximadamente una semana y desde entonces se registran ataques a más de un frentista y hasta un gato. Según contaron, una mujer iba caminando por la calle y sintió un golpe en la cabeza que resultó del picoteo de esos gavilanes. Mientras que un hombre que caminaba por 3 y 39 sintió un pinchazo en la nuca y vio cuando uno de estos ejemplares se elevaba por sobre su cabeza.

Los vecinos vienen observando que las aves se posan en los árboles, desde donde salen en busca de sus presas para alimentarse. Pero también suelen utilizar de apoyo la baranda de los balcones y las terrazas de los edificios de alto. De ahí que la gente del barrio alcanzó a fotografiar más de un ejemplar. “Una vecina vio a una mientras volaba con una rata en la boca”, consignó Gabriela, una vecina.

Efectivamente, la especie de gavilanes mixtos se alimenta de roedores y de otras aves. Por esa razón, en el barrio que circunda la Terminal a la vez que causan preocupación los ataques reiterados de esos pájaros la presencia de ellos vino a poner en evidencia el riesgo sanitario que implica la existencia de ratas y ratones.

Ahora, la pregunta que surge es ¿por qué comienzan a aparecer especies más vinculadas a las zonas rurales en espacios netamente urbanos? Por varios motivos, explicó Diego Montalti, de la sección Ornitología del Museo de Ciencias Naturales. “Cada hay más aves en la Ciudad, de las que siempre hubo y otras nuevas, que se incorporan a este ambiente. Eligen estos lugares por el alimento; las grandes arboledas, donde anidan, duermen y comen; porque hay menos predadores; más fuentes de agua y además porque la gente tiene otra conciencia y ya no las maltrata como ocurría hasta hace unos años”, subrayó el especialista.

Por otra parte, se le agrega como explicación del fenómeno el hecho de que los vecinos, en estos tiempos de pandemia y de recogimiento, prestan más atención a su alrededor detectan lo que antes no alcanzan a ver.

Los gavilanes mixtos son, al decir de la comunidad científica que estudia hábitos y comportamientos de aves, “inofensivos” para los seres humanos. Es más: Montalti remarcó no sólo que es “muy raro” que ataquen a personas o mascotas en esta época del año sino que además es una especie necesaria en el combate de roedores. “Bajan de los árboles a comer ratas y lauchas, y me llama la atención que piquen la cabeza a la gente porque este no es el momento de los nidos, cuando podrían salir a defender a sus pichones”.

Esta especie habita desde América del Norte hasta el norte de la Patagonia y en nuestra ciudad hace tiempo que nidifican en la zona del Paseo del Bosque, en los alrededores de la facultad de Medicina.

Gavilán rescatado

Días atrás, en una acción conjunta entre el Municipio y la dirección provincial de Flora y Fauna, se rescató un gavilán mixto que apareció herido de un disparo en la zona del Parque San Martín.

En esa oportunidad, tras recibir una alerta a través de la línea de atención al vecino 147, las áreas de Protección Animal, Protección Civil y el personal provincial desplegaron un operativo de rescate encabezado por profesionales en la materia.

El procedimiento se realizó en la intersección de las calles 23 y 55. Allí se encontraba se encontraba el ave, justo en el ingreso a una vivienda, y, al llegar, los agentes constataron que no podía volar. “El ejemplar tenía un ala y una pata en mal estado”, indicó luego del operativo la directora de Protección Animal de la Comuna, Georgina Sacramone. Tras el rescate, el animal fue derivado para su rehabilitación a Flora y Fauna de Provincia.

Asimismo, la Municipalidad detectó otros ejemplares de la misma especie en distintos puntos de la Ciudad, a partir de lo cual se comenzó a estudiar y monitorear el fenómeno, según se informó.

Frente a esos eventos, desde el Municipio se instó a concientizar sobre las consecuencias del mascotismo; esto es tomar como animales domésticos ejemplares de la fauna silvestre: una acción ilegal porque que retira a las especies de su hábitat y las comercializa.

“La extracción, la tenencia y la venta de un ejemplar silvestre tienen consecuencias jurídicas”, se enfatizó.