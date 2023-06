Qué dijo la mujer que violó la seguridad de Kicillof y causó tensión en el acto de Brandsen

El episodio protagonizado por Axel Kicillof el jueves último, mientras encabezada un acto en la localidad de Brandsen, encendió las alarmas. El gobernador estaba hablando en el marco de la entrega de escrituras a vecinos cuando una mujer se acercó al escenario, lo saludó y le dijo que necesitaba hablar con él. Kicillof le dijo que esperara a que finalizara. Fue recién en ese entonces que la custodia del mandatario provincial intervino para llevarse a la mujer, quien quiso agarrar el micrófono que estaba utilizando el mandatario provincial, quien a su vez con una mano intentaba mantener una distancia.

A la pasividad inicial le siguió un forcejo hasta que la mujer, de nombre Fernanda y vecina de Brandsen, fue reducida y retirada del lugar.

En diálogo con Infobae, Fernanda dijo no pertenecer a ninguna fuerza política y que lo que la había impulsado a ir al acto es la situación crítica que vive la Provincia, en especial en materia educativa y sanitaria. "El reclamo es lo que4 pasa en la Provincia en general, pero puntualmente en mi ciudad. La problemática que tenemos con los colegios es que están destruidos. No sólo de estructura, sino que también faltan materiales. Los chicos que asisten a colegios técnicos, por ejemplo, ni siquiera pueden hacer las prácticas porque no tienen nada", contó.

Y en materia de salud, aseguró que "vas al hospital y no hay pediatras. Qué me importa si sos kirchnerista, macrista o de Milei. Yo quiero que a mi hijo lo atiendan igual. Cada vez hay menos especialistas y lo único que se logra es a través de las cooperativas".

En ese marco, dijo que la indignación tiene que ver también con que los impuestos no se ven reflejados en las prestaciones que deberían. "Nosotros pagamos, la plata está y tiene que estar dirigida a hacer obras. Es su obligación y quiero cumpla", indicó.

Respecto a lo que sucedió el jueves en el acto, la mujer contó que "los de seguridad no dejaron que volviera a acercarme, me decían que yo mentía y me llevaron violentamente hacia afuera", y aclaró que su intención en ningún momento fue agredir al gobernador sino abordarlo antes de la finalización del acto porque "una vez que terminan de hablar los políticos aparecen los abrazos, los besos y es difícil llegar a ellos".

"No esperaba semejante reacción violenta. Llegó un momento que dije basta y empecé a forcejear con ellos para que me soltaran", contó sobre cómo había sido ese momento.

Cuando los ánimos estuvieron más calmos, un concejal del Frente de Todos intervino y Fernanda será recibida hoy por el gobernador Kicillof.