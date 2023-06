Tenso momento en un acto que Kicillof encabezó en Brandsen

Axel Kicillof vivió un momento de fuerte tensión ayer mientras encabezaba un acto de entrega de escrituras en Brandsen. En pleno discurso, una mujer que estaba entre los asistentes a la actividad irrumpió en el escenario, intentó tomar el micrófono y cuestionó algunas de las manifestaciones que el mandatario hacía en su discurso.

El incidente ocurrió cuando la mujer subió al escenario burlando la seguridad del Gobernador. Sorprendido, Kicillof le extendió la mano, tras aclararle que no tenía problemas en dialogar pero una vez concluido el acto. Fue allí cuando comenzó a gritar “que aplaudíamos la polenta” y que “el hospital no tenía médicos”.

Pasada la sorpresa, la custodia oficial reaccionó y retiró a la mujer del escenario.

El momento de la manifestante subiendo al escenario quedó grabado en varios videos, y luego de darle la mano al gobernador, se la ve forcejear para tratar de hacerse del micrófono, se supone que para replicar sus dichos, mientras cuestionaba que en el hospital local “no hay ni pediatra” y también criticaba a quienes estaban presentes en el lugar y habían aplaudido las palabras de Kicillof.

En otro video se ve que la vecina de Brandsen estuvo durante toda la actividad junto a personal de custodia. “Alguien que la conocía la dejó entrar porque al salón sólo podían ingresar funcionarios, quienes recibían las escrituras y gente que era autorizada por la organización que estuvo a cargo de militantes kirchneristas”, le dijeron a este diario fuentes de la Municipalidad.

Del acto también participaron el intendente radical Daniel Cappelletti, el ministro de Justicia, Julio Alak, y la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez. Justamente Rodríguez fue quien fue a hablar con la mujer y que hizo gestiones para que no fuera detenida, de acuerdo a lo que trascendió en distintas fuentes.

Esta funcionaria y la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, trataron de que la mujer les diga qué problema tenía para ayudarla, pero ella no dijo nada en concreto. Fuentes oficiales señalaron que en ningún momento la mujer dijo si tenía algún problema puntual y, después de varios minutos intentando dialogar con ella, manifestó que se retiraba.Tampoco quiso esperar cuando se le aclaró que no tenía problemas el gobernador en atenderla, según se informó.

En declaraciones que formuló apenas concluida la actividad, Kicillof pareció vincular la situación que vivió con el atentado que sufrió Cristina Kirchner. “Si sufro un atentado me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar”, sostuvo y dijo que “hay una parte de la justicia que cuando las cosas le pasan al peronismo no se investigan”.

Pero por la noche, el Gobernador buscó restarle importancia al hecho y señaló que su equipo intenta contactar a la mujer que lo interrumpió durante el acto para reunirse con ella y ver “si hay algo puntual en lo que podamos ayudar” ya que su trabajo como mandatario provincial es “resolver los problemas”.

“Estamos intentando reunirnos con ella”, indicó. “Sea un tema municipal, provincial, vamos a tratar de contactarla a ver si hay algo puntual en lo que podamos ayudar porque es mi trabajo”, subrayó.

”Fue un momento bastante tenso” y describió que “la señora se me acercó cuando yo estaba hablando, le di la mano y dije de forma respetuosa que esperara un poquito que termine de hablar. Ahí agarra el micrófono y se ve que estaba nerviosa”.

“Me hablaba del hospital, que en Brandsen es municipal, pero no sé a qué se refería porque justo se aplicó el protocolo”, señaló. Y ante las repercusiones de sus declaraciones posteriores indicó: “Los medios de le derecha quieren sacar ventaja porque no quise compararlo con lo de Cristina, yo no quise victimizarme, lo que dije es que hay protocolos que tienen que ver con la seguridad”, en referencia al atentado que sufrió la vicepresidenta Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

“Son cosas que pasan y no fue de gravedad”, señaló y añadió que “todo el tiempo” se le acerca gente. En este sentido indicó: “Yo trabajo así. Voy por la tercera vuelta de recorrer los 135 municipios. Le dije a la señora que la iba a escuchar, pero agarró el micrófono”.

“Ahí mismo había muchísima gente y siempre hablamos con la gente en cercanía. Hago entrega de escrituras siempre en el interior y en el conurbano, son actos de mucha cercanía. Yo gobierno de una manera única y exclusiva, cerca de la gente. Desde 2019 dije que iba a gobernar así y así ando. Nuestro trabajo es resolver problemas reales o puntuales”, aseveró.

Tras ello el hecho llegaron los cruces políticos. La ex gobernadora María Eugenia Vidal realizó un posteo en sus redes sociales en el que citó a la manifestante, y expresó: “No tenemos pediatras en el hospital, los chicos no aprenden nada en el colegio. Deberías escucharla Axel Kicillof”.

No tardó en salirle al cruce el concejal peronista Fernando Raitelli. “Ex gobernadora, le cuento que el hospital de Brandsen es municipal, como dijo la vecina faltan pediatras porque los sueldos que paga el intendente macrista, Daniel Cappelleti, son miserables”, disparó.

Axel Kicillof Gobernador