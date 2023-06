El desgarrador relato de Morena Rial contra Silvia D’Auro: "Me tiraba contra la bañadera y me hacía..."

Morena Rial, la hija de Jorge, el conductor de radio y televisión que tuvo internado hace apenas unos días atrás por una paro cardiorrespiratorio, es actualmente una de las voces más buscadas por los canales de espectáculos.

Esta semana, la joven se encargó de hablar de la mala relación que tiene con su papá y también hizo referencia a lo que ocurrió en su infancia con su mamá adoptiva Silvia D’Auro, ex pareja de quien estuvo mucho tiempo al mando de "Intrusos".

“Yo creo que ella quiso atar a Jorge teniéndome primero a mí y después vino mi hermana. Pero nunca nos quiso. Tengo entendido que, no me acuerdo de la suma, pero se quedó con todo”, aseguró en primera instancia.

A su vez, Morena de 24 años, relató: "Del colegio mismo la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía. Llegábamos con golpes. No son mentiras, es verdad”.

Luego entre tantas consultas en la entrevista televisiva que estaba realizando, confesó: "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas para lastimarme. Yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Es una psicópata, no sé cómo explicárselos. Son cosas muy fuertes. Procesar eso me costó mucho tiempo”.

Por último la definió como "mentirosa y psicópata" y la mandó a realizar un "tratamiento psiquiátrico".