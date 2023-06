Retiraron la estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás: cuál fue el motivo que desató la decisión

Mucho se habló de la famosa estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás, Santa Fe. La figura realizada por el escultor Daniel Melero, se llevó muchas críticas por su fallida intención de retractar a la diva de los almuerzos, oriunda de la ciudad santafesina. Luego de que la conductora de televisión se pronuncie sobre ello, la misma fue sacada del lugar donde se encontraba.

Vale aclarar que Villa Cañás celebró sus 121 años hace apenas pocos días atrás y allí se decidió homenajear a su ciudadana más celebre, que en 2018 viajó allí junto a sus dos hermanos: José y Goldie.

Ese día, Mirtha no estuvo presente en la inauguración, pero al enterarse del homenaje expresó toda su satisfacción y alegría por tamaño reconocimiento en su ciudad natal.

Sin embargo, luego de verla detenidamente y de algunos mensajes que recibió con respecto a la obra de arte, aseguró: "Esa no soy yo".

"Les cuento: hablé con el intendente, que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Porque esto es con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás. Estamos mi hermano y yo y no la pusieron a Goldie, mi hermana. Entonces le dije: 'Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela (su hija), ni los dientes son míos’”, aseguró Mirtha.

Tras recibir este mensaje, el propio intendente le remarcó: "La vamos a sacar". Ante la respuesta, nuevamente Legrand le contestó: "Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta con la foto porque yo no me reconocí'. La idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso".

La palabra del escultor

Daniel Melero explicó el paso a paso de cómo llegó a homenajearla y que técnicas usó para ello: "Se hicieron dos esculturas: una que es hiperrealista, con su color de piel, textura y el pelo natural, que como es más delicada queda adentro del salón; y la otra que es de metal con una pátina color bronce que queda afuera”.

A su vez, en esta misma línea, Melero quiso explicar el por qué de la ubicación del cuerpo sentado: "Se eligió esa posición porque es la más la más tradicional, la que más se se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”.

Por último, el autor aseguró que cada estatua le llevó aproximadamente dos meses de trabajo.